El Club Taekwondo Xàtiva consigue 13 medallas en el Open de Catalunya de gimnasia aeróbica
Deportistas del club se alzan con seis oros, tres platas y cuatro bronces en el torneo celebrado en Reus
El Club Taekwondo Xàtiva completó una destacada actuación el pasado fin de semana en el Open de Catalunya de Gimnasia Aeróbica, celebrado en Reus (Tarragona). La delegación setabense, compuesta por 27 integrantes, regresó con un total de 13 medallas (6 oros, 3 platas y 4 bronces), logradas en distintas modalidades y categorías.
Uno de los aspectos más reseñables del campeonato fue el dominio en la categoría benjamín. En la modalidad individual, los cinco primeros puestos de la clasificación estuvieron ocupados íntegramente por gimnastas del club de Xàtiva, un reflejo directo del trabajo de promoción que la entidad viene desarrollando en los últimos años, destacan desde el club, que subrayan que este éxito responde a la apuesta continuada por el deporte base y la formación a través de las Escuelas Deportivas Municipales y los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Precisamente, las categorías del nivel de promoción del club afrontan ya su próximo compromiso: este sábado 30 de mayo, la localidad de La Pobla de Vallbona acogerá la II Fase Provincial de los Jocs Esportius, una cita clave para el desarrollo de los futuros gimnastas de competición.
En el resto de categorías los resultados también fueron muy positivos, evidenciando una progresión constante que invita al optimismo de cara a la recta final de la temporada 2026. Destaca especialmente el papel de la categoría senior, donde muchos de los gimnastas afrontan su primer año y han ofrecido un gran rendimiento a pesar de su debut en este exigente nivel.
El calendario deportivo no da tregua en este tramo final de la campaña. Las próximas citas principales serán el Campeonato de España, que se celebrará los días 13 y 14 de junio, y el Open Internacional, programado para los días 20 y 21 del mismo mes, ambos en la localidad de Cunit (Tarragona).
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