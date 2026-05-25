Compromís per Ontinyent recorrerá los barrios con información puerta a puerta y charlas a la fresca

Compromís per Ontinyent ha presentado este lunes “Ontinyent mereix més”, una campaña informativa de intercambio de propuestas y diálogo con la ciudadanía que recorrerá todos los barrios de la ciudad. A un año de las elecciones municipales, el portavoz del principal partido de la oposición municipal, Nico Calabuig, acompañado por las regidoras y el regidor M. Àngels Moreno, Gabriel Portero y Helena Gandia, y miembros de la ejecutiva local, han lanzado esta iniciativa. “Ontinyent mereix més” plantea el proyecto de Compromís per Ontinyent de cara al 2027 a través de cuatro ejes, que son la vivienda, los servicios públicos, el modelo de ciudad y las oportunidades de futuro. Incluirá repartos informativos puerta a puerta y conversaciones en espacios de encuentro en la calle, para dialogar con las ontinyentinas y los ontinyentins sobre los retos y necesidades olvidados por la mayoría absoluta de Ens Uneix.

En palabras de Nico Calabuig, “presentamos con mucha ilusión la campaña ‘Ontinyent mereix més’, que hemos estado preparando en los últimos meses. Percibimos ganas de cambio en las calles, después de demasiados años de mayorías absolutas de un gobierno municipal que se ha alejado del diálogo social, que desatiende la gestión del día a día y que no está afrontando los retos de ciudad que tenemos delante. Es evidente que Ontinyent merece más, y nosotros nos ponemos a disposición de la ciudadanía para trabajar de la mano, transformar nuestra ciudad y darle un nuevo impulso desde el próximo gobierno municipal. Hemos preparado una campaña ambiciosa, para escuchar a todo el pueblo, barrio a barrio, persona a persona”.

Noticias relacionadas

Calabuig ha señalado que “hemos elaborado un díptico informativo con propuestas en materia de vivienda, servicios públicos, modelo de ciudad y oportunidades de futuro. Estos cuatro esos son claves para el presente y el futuro de Ontinyent, y a estas alturas están desatendidos o no tienen un orden de prioridades claro. Una parte de la campaña se centrará en realizar repartos puerta a puerta y persona a persona de esta información. Esta interacción es muy interesante, puesto que siempre nos aporta un intercambio de ideas próximo con la gente, y un diálogo directo sobre las necesidades, preocupaciones y quejas que tiene la ciudadanía. Por otro lado, organizaremos charlas a la fresca en los diferentes barrios. Serán actos de pequeño formato, que permitirán a la gente hablar de sus inquietudes con proximidad y comodidad. El objetivo de estas acciones es continuar siendo la voz de las ontinyentinas y ontinyentins, y construir conjuntamente el proyecto de ciudad que Ontinyent merece y necesita”, afirma Calabuig, que avanza que “durante estos próximos meses anunciaremos las diferentes fechas en nuestras redes sociales y canales de comunicación, para que la ciudadanía pueda saber con antelación los días, horarios y ubicaciones de estas acciones participativas. Desde Compromís per Ontinyent tenemos la firme convicción de escuchar siempre a la gente, y atender sus propuestas, sugerencias, quejas y críticas. Solo con un diálogo real y constante se puede trabajar por una ciudad mejor para todas y todos, que atienda de verdad las preocupaciones de la gente, que priorice la gestión diaria y no el autobombo y los grandes titulares. Ontinyent merece más, y con el impulso de la gente lo haremos posible” ha concluido Nico Calabuig.