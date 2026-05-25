Detienen a dos hombres tras intentar entrar en una vivienda de Ontinyent

Ha ocurrido a las 10 de la mañana, en una de las partes más céntricas de Ontinyent. Dos hombres de nacionalidad georgiana han sido arrestados cuando intentaban entrar en una vivienda. Así, hasta el lugar de los hechos se han movilizado efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional. La residencia a la que querían acceder se encuentra en la calle Padre Fernando Olcina de la capital de la comarca de la Vall d'Albaida, la misma vía en la que se encuentran actualmente los juzgados.

Las fuentes consultadas por Levante-EMV han confirmado los hechos, apuntando que "la investigación sigue abierta". También han explicado que el aviso realizado por un vecino ha sido clave para llevar a cabo las detenciones: "Se ha procedido esta mañana a la detención “in fraganti” de dos ciudadanos de origen georgiano, que presuntamente trataban de perpetrar un robo. La detención se ha producido tras un aviso ciudadano".

Así, las mismas fuentes exponen que los investigadores están realizando todas las pesquisas necesarias para aclarar las causas de lo ocurrido.

Noticias relacionadas

Antecedente de Bixquert

La concienciación de los vecinos puede convertirse en un elemento clave a la hora de prevenir posibles actos delictivos. Cabe recordar que la semana pasada ocurrió algo similar en el diseminado de Bixquert de Xàtiva. Así, se abortó el intento de ocupación de una vivienda tras una alerta vecinal.