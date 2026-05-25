La Diputació de València destina 125.000 euros para crear "espacios frescos" en Ontinyent
La corporación también aprueba subvencionar la dotación de un nuevo grupo electrógeno en el ayuntamiento y la mejora del drenaje ante lluvias torrenciales en el CEIP Bonavista, entre otras acciones contra las olas de calor
El Ayuntamiento de Ontinyent ha valorado muy positivamente la aprobación por parte de la Diputació de València de varias ayudas directas incluidas dentro de la convocatoria extraordinaria para la prevención de catástrofes naturales 2025, que permitirán impulsar actuaciones encaminadas a mejorar la respuesta ante episodios climáticos extremos y reforzar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. En concreto, Ontinyent recibirá un total de 125.000 euros, que se destinarán a cuatro actuaciones diferentes: la habilitación de “espacios frescos” en el polideportivo municipal y en la plaza de la Concepción para ayudar la población a afrontar con mayores garantías las olas de calor; la compra e instalación de un nuevo grupo electrógeno para el edificio consistorial; y la ejecución de mejoras en el sistema de drenaje urbano sostenible en el CEIP Bonavista para reducir el impacto de las lluvias torrenciales.
El regidor de Territorio, Óscar Borrell, destacaba que “estas ayudas permiten continuar avanzando en la preparación de la ciudad ante los efectos del cambio climático y los episodios meteorológicos extremos, tanto en cuanto a las altas temperaturas como las lluvias torrenciales”. Borrell incidía en que “se trata de actuaciones muy útiles y necesarias, que tienen una incidencia directa tanto en la seguridad de las infraestructuras municipales como en la calidad de vida de la ciudadanía”. Borrell también agradecía “la sensibilidad y el trabajo de la Diputació de València para impulsar este plan extraordinario de prevención”, así como “las gestiones que está haciendo en València la vicepresidenta primera de la Diputació y primera teniente de alcalde de Ontinyent, Natàlia Enguix, defendiendo los intereses de Ontinyent y de la comarca de la Vall d'Albaida”.
Las ayudas forman parte del plan extraordinario aprobado por la Diputació de València, destinado a 261 municipios y entidades de la provincia para prevenir catástrofes naturales y reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones sobrevenidas como la dana de octubre de 2024. El programa contempla actuaciones muy diversas, como las que van a ejecutarse en Ontinyent.
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