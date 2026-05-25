Se incendia un piso en Ontinyent por un fallo eléctrico en el aire acondicionado

La llegada del calor causa que el uso de aires acondicionados en las viviendas se dispare. Y, como puede ocurrir con cualquier aparato eléctrico, un fallo eléctrico puede desencadenar un incendio. Por ello, es más que necesaria la revisión de los equipamientos dado su constante uso durante el verano.

El pasado sábado 23 de mayo se incendió un piso en la calle Escultor Julio Capuz de Ontinyent. El 112 emitió un aviso sobre las 15 horas del mediodía, alertando sobre la presencia de llamas de una vivienda ubicada en el segundo bloque del piso, con gente dentro. Efectivos de la Policía Local de Ontinyent, el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y del parque de bomberos acudieron a la cita. Las primeras patrullas de la Policía Local que llegaron al lugar consiguieron entrar en la vivienda e intentaron apagar el fuego con extintores. Los bomberos se hicieron cargo de los trabajos a su llegada y acabaron de sofocar las llamadas.

Se determinó que el falló se había registrado en el aparato de aire acondicionado, pero nadie resultó herido. Se realizaron tareas de ventilación antes de la reentrada de los duelos a la vivienda.

Por otra parte, el viernes de madrugada se avisó de un incendio en una parcela llena de vegetación ubicada en el diseminado.

Vandalismo

A su vez, este fin de semana también se han registrado actos de vandalismo en la capital de la Vall d'Albaida. Así lo ha denunciado el propio alcalde Jorge Rodríguez en redes sociales: "Nos hemos despertado con una muestra de incivismo: varios maceteros y elementos de la vía pública han sido vandalizados. Y sinceramente, no hay derecho.... Para tener una ciudad ejemplar, moderna y agradable para vivir, necesitamos civismo y respeto". Y añade más"nos encontramos en medio de la calle Mayor un excremento de un perro grande que diez minutos antes no estaba. Y es verdad que sentí cierta pena. Pena de ver como hay quien todavía es capaz de actuar así, sin frenarse ya por el simple hecho, que en el mismo momento había centenares de familias arriba y abajo por la misma calle. Al final, esos hechos dicen mucho más de quién los hace, que de la ciudad en la que viven".

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"Hemos pedido las grabaciones para intentar identificar los responsables de los actos vandálicos, porque los bancos, las bicicletas, las farolas, las paredes o los elementos de la vía pública no aparecen por arte de magia: los pagamos entre todas y todos. Y precisamente por eso, no podemos permitir que cuatro maleducados ensucien la imagen de la ciudad...", apostilla el primer edil.