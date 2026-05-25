Jose Carlos Torró será el cabeza de lista de Esquerra Unida en Ontinyent y se abre a posibles confluencias con otros espacios progresistas

El pasado viernes, Esquerra Unida Ontinyent celebró su asamblea ordinaria para elegir el equipo que liderará el proyecto político de la formación para el próximo ciclo electoral municipal. En este sentido, el partido ha presentado, a un año de las elecciones, una propuesta "municipalista, transformadora y centrada en las necesidades reales de la ciudadanía".

A juicio de Jose Carlos Torró, “Ontinyent necesita volver a poner en el centro a las personas y los barrios. Vivimos una grave crisis de vivienda y hacen falta políticas valientes que garanticen el derecho a vivir dignamente en nuestro pueblo. También es necesario recuperar la vida asociativa, escuchar de nuevo a la ciudadanía e impulsar unos barrios vivos, dignos y con servicios públicos de calidad”.

Además, Torró defendió la necesidad de reforzar los servicios públicos y apostar por una gestión pública y transparente: “Los servicios esenciales, como el SAD, no pueden estar en manos privadas; tienen que ser gestionados desde el pueblo y para el pueblo”.

Desde Esquerra Unida Ontinyent sostienen que las dos legislaturas con mayoría absoluta de Ens Uneix han provocado un distanciamiento entre la política municipal y la vida cotidiana de la ciudadanía. Por eso, consideran que Ontinyent necesita “un cambio transformador que vuelva a conectar las instituciones con los problemas y las inquietudes reales de la gente”.

"Unidad" de la izquierda

En este sentido, la formación también ha reiterado su apuesta por la unidad de la izquierda ontinyentina. Tal como ya habían anunciado anteriormente, desde EU Ontinyent no descartan posibles confluencias con otros espacios progresistas para construir "una alternativa amplia y plural que permita transformar y dignificar Ontinyent desde la cooperación y la diversidad de puntos de vista".

En cuanto a la vivienda, Esquerra Unida Ontinyent ha querido recordar la tarea desarrollada durante estos últimos años, tanto con la presentación de mociones al pleno municipal como con la denuncia de la especulación inmobiliaria y del incremento continuado de los precios del alquiler en la ciudad