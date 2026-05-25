Miles de personas disfrutan en la calle Major de un multitudinario Festival de Primavera en Ontinyent

Ontinyent vivió este pasado sábado una multitudinaria edición del Festival de Primavera, una propuesta impulsada por el Ayuntamiento de Ontinyent que convirtió la calle Major y su entorno en un gran espacio de cultura y ocio familiar. Miles de personas de todas las edades participaron a lo largo de la jornada en las más de veinte actividades programadas entre las calles Gomis y Maians, la Casa del Delme, la plaza de San Carlos y la plaza de la Concepción.

Asistentes a una de las actuaciones del Festival de Primavera de Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, visitaba el festival acompañado por varios regidores y regidoras de la corporación municipal, compartiendo momentos de la jornada con la ciudadanía y participando también en el reparto de decenas de plantas ornamentales entre las personas asistentes. Rodríguez destacaba “la capacidad de Ontinyent para organizar actividades que dinamizan nuestras calles, impulsan el comercio local y generan espacios de convivencia intergeneracional en un entorno tan emblemático como la calle Mayor”. La regidora coordinadora del festival, Sayo Gandia, valoraba muy positivamente el desarrollo de la jornada y destacaba “la enorme respuesta ciudadana y el ambiente tan especial que se vivió durante todo el día. La calle Mayor se llenó de vida, música, color y alegría, demostrando una vez más la fuerza de nuestro pueblo y las ganas de compartir la calle y la cultura”.

Participantes en uno de los talleres del Festival de Primavera de Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

Sayo Gandia tenía palabras de agradecimiento para todas las personas y colectivos que han colaborado en la organización del festival, especialmente “a todas las personas que cedieron los balcones de sus casas para que la música llegara a cada rincón; a los comercios por su implicación con los talleres y decoraciones; a los trabajadores y trabajadoras de los servicios municipales, de la Casa del Delme y de la Policía Local por su esfuerzo y dedicación; y especialmente al área de Parques y Jardines por el magnífico trabajo realizado”. La regidora también agradecía la participación de Comerç In por la cesión de los carros decorativos, así como la implicación de varias empresas y entidades locales “que han contribuido a hacer posible una jornada llena de actividades y convivencia”, entre ellas Viveros La Baronía, Escuela Masters Ballet, Ad libitum o la asociación The-Monkiki Comic.

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Actuación musical en un balcón en el Festival de Primavera de Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

Durante toda la jornada, el público pudo disfrutar de talleres creativos, actividades infantiles, exhibiciones artísticas, espacios de cultura pop, mercado artesanal, música en directo y propuestas participativas. Uno de los momentos más destacados llegaba con “Música en los balcones”, iniciativa que llenó las calles Gomis y Maians de diferentes estilos musicales interpretados desde los balcones particulares cedidos por el vecindario. También registraron una gran afluencia actividades como “Arte en los balcones”, los talleres florales, la zona gaming de la Casa del Delme o la actuación familiar de Nanets Band Rock. El Festival de Primavera concluía con las exhibiciones de danza de la Joven Compañía Masters Ballet en la plaza de la Concepción, poniendo el punto final a una intensa jornada de celebración de la primavera ontinyentina.