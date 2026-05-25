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Nace la Comisión de Humanización del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent

El órgano, presidido por el responsable de la UHD Pablo Flors, tiene el objetivo de promover una atención sanitaria integral, empática, respetuosa y personalizada

La primera reunión de la Comisión de Humanización, presidida por Pablo Flors.

La primera reunión de la Comisión de Humanización, presidida por Pablo Flors.

Lluis Cebriá

Xàtiva

El Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent ha constituido su nueva Comisión de Humanización, que nace con la misión de liderar, impulsar y supervisar la implementación del Plan de Humanización establecido desde la Conselleria de Sanitat.

El Plan se estructura en cuatro líneas fundamentales sosteniendo como eje transversal de la práctica sanitaria, contemplar al profesional sanitario como generador de valor, mantener y generar espacios seguros, accesibles y confortables, así como la participación ciudadana en los procesos asistenciales.

En la reunión constitutiva se ha elegido como Presidente de la Comisión de Humanización al responsable de la Unidad de Hospitalización domiciliaria, Pablo Flors y como Referente de Humanización a Francisco Barrera, subdirector médico del Hospital Lluís Alcanyís.

Atención sanitaria empática, respetuosa y personalizada

El Plan de Humanización impulsado por la Generalitat recoge una serie de medidas orientadas a humanizar más la sanidad pública valenciana, que los departamentos de salud irán aplicando durante los próximos cuatro años, adaptándolas a las características y peculiaridades de su entorno, y que serán evaluadas anualmente para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos. 

El objetivo principal es promover una atención sanitaria integral, empática, respetuosa y personalizada, al mismo tiempo que pretende impulsar la innovación tecnológica y organizativa, optimizando la eficiencia y la calidad del sistema sanitario. En la elaboración del plan, coordinado por la Dirección General de Información Sanitaria, Calidad y Evaluación, han participado profesionales, pacientes y usuarios del sistema, consolidando una visión integral y colaborativa que promueve una atención más humana.

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El nuevo plan se centra en fomentar la humanización como eje transversal en la práctica sanitaria, mediante la formación continua, el acceso a la información y una comunicación basada en el bienestar de las personas. Por otro lado, recoge una serie de medidas para posicionar al profesional sanitario como generador de valor, promoviendo su desarrollo profesional, reconociendo su labor e impulsando su participación. Además, tiene en cuenta la adecuación de los entornos sanitarios para garantizar espacios seguros, accesibles y confortables, así como fomentar la participación del paciente en su proceso asistencial.

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