Los premios literarios Ciutat de Xàtiva reparten 18.000 euros en su 38ª edición

Desde este lunes 25 de mayo está abierto el plazo de presentación de obras para participar en la XXXVIII edición de los Premios Literarios “Ciudad de Xàtiva”, una de las convocatorias literarias de referencia en lengua valenciana dentro del ámbito cultural valenciano.

Las personas interesadas podrán presentar sus obras de manera gratuita a través de la plataforma MundoArti hasta el martes 30 de junio de 2026. La convocatoria contempla tres modalidades: el Premio de Narrativa Blai Bellver, dotado con 10.000 euros; el Premio de Poesía Ibn Hazm, con una dotación de 4.000 euros; y el Premio de Ensayo e Investigación Carlos Sarthou, también con un premio de 4.000 euros.

Las bases establecen que las obras deberán ser originales, inéditas y escritas originalmente en valenciano. Además, las personas participantes deberán ser mayores de edad y no haber resultado ganadoras en la misma modalidad durante las cinco ediciones anteriores.

En el caso del Premio de Ensayo e Investigación Carlos Sarthou, las obras presentadas deberán estar relacionadas con temas de Xàtiva, la Costera o su área de influencia cultural. En cuanto a los premios de narrativa y poesía, la temática será libre.

Las obras deberán presentarse en formato PDF a través de la plataforma mundoarti.com, que garantizará el anonimato de las autoras y autores hasta la deliberación final del jurado. El Premio de Narrativa Blai Bellver admitirá trabajos de entre 80 y 250 páginas DIN A4, mientras que los premios de poesía y ensayo aceptarán originales de entre 40 y 100 páginas.

Un certamen de larga trayectoria

“Se trata de un certamen de larga trayectoria que desde sus inicios ha tenido como objetivo la defensa y promoción del valenciano y la proyección de Xàtiva vinculada siempre a la cultura”, ha destacado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Xàtiva, Alfred Boluda.

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Las bases completas de la convocatoria y toda la información relativa a los premios pueden consultarse tanto en la plataforma MundoArti como en la sede electrónica del Ayuntamiento de Xàtiva (xativa.sedeelectronica.es).