Los proyectos vinculados a espacios verdes, infancia y juventud son los más votados en "Ontinyent Participa 2026"

"Ontinyent Participa 2026", el proceso de presupuestos participativos impulsado por el Ayuntamiento de Ontinyent para que la ciudadanía elija actuaciones municipales a ejecutar en la ciudad, ha cerrado su fase de votaciones con un total de 34.045 puntos emitidos dentro del nuevo sistema de votación implantado este año. "La iniciativa, coordinada por la concejalía de Ciudadanía, culminaba así un proceso que se iniciaba con una fase de recogida de propuestas de récord, en la cual se presentaron 369 ideas por parte de la ciudadanía", exponen desde el consistorio de la capital de la Vall d'Albaida.

Después de la correspondiente filtración técnica, 206 propuestas fueron consideradas viables y trasladadas a los diferentes consejos sectoriales, que posteriormente realizaban la selección de las iniciativas finalistas. Finalmente, el Consell de Ciutat determinaba las 11 propuestas sometidas a votación popular. Tal como se había anunciado previamente, la edición de este año incorporaba un nuevo modelo de participación, de forma que las personas mayores de 16 años empadronadas en Ontinyent podían seleccionar hasta cinco proyectos diferentes, asignándolos 5, 4, 3, 2 y 1 puntos según la orden de preferencia.

Las cinco propuestas que han resultado más apoyadas y que serán ejecutadas son el plan de desbroce y mejora de los senderos del término, con 4.930 puntos; la creación de parques infantiles para todas las edades con diferentes tipos de juegos para fomentar la actividad física y el desarrollo infantil, con 4.528 puntos; el incremento de la cantidad de árboles en toda la población, con 4.453 puntos; la ampliación de la programación de juventud con incorporación de nuevas actividades, con 4.400 puntos; y la organización de cursos de primeros auxilios para toda la población, con 3.516 puntos.

En cuanto al resto de propuestas finalistas, el fomento del valenciano obtenía 2.520 puntos; el estudio técnico para identificar inmuebles de la calle Mayor abandonados o con deterioro estructural, 2.360; los talleres relacionados con psicología, bienestar y gestión emocional, 2.155; la renovación de maquinaria del gimnasio del polideportivo, 2.077; la apertura de la Biblioteca de Sant Josep los fines de semana por la mañana con actividades para todos los públicos, 1.906; y la creación de un programa municipal para mejorar la accesibilidad cognitiva en establecimientos de hostelería y comercios, 1.200 puntos.

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La regidora de Ciudadanía, Inma López, tenía palabras de agradecimiento para todas las personas que han participado en las diferentes fases del proceso: “desde quién aportó sus ideas iniciales hasta los equipos técnicos, los consejos sectoriales, el Consell de Ciutat, el equipo de dinamización y todas las personas que han tomado parte en las votaciones”. López avanzaba que desde el Ayuntamiento “ya vamos a empezar desde hoy a trabajar en la planificación y ejecución de las propuestas ganadoras para dar cumplimiento a la voluntad expresada por la ciudadanía”, concluía.