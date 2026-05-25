Reina de la Fira de Xàtiva y fallera mayor de Sant Jaume en el mismo año

Va a ser un año lleno de compromisos para la setabense Nadin Ferrando López. Esta vecina de Xàtiva, de 23 años de edad, fue confirmada el pasado 14 de mayo como la próxima reina de la Fira tras recibir la tradicional llamada del alcalde Roger Cerdà. Y hace tres días la falla Sant Jaume oficializó que ostentará el cargo de fallera mayor de la comisión durante las próximas fiestas josefinas. Dos cargos sociales de máxima importancia de forma consecutiva.

La propia Ferrando ha compartido las designaciones en sus perfiles oficiales en redes sociales, explicando que vive "un sueño". No es habitual que una misma persona apueste por protagonizar dos aventuras de este tipo de forma tan seguida. Sin embargo, a ella parece no temblarle el pulso a la de aceptar ambos compromisos.

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Nadin está preparando las oposiciones para ser maestra tras estudiar Magisterio de Educación Infantil. Y trabaja actualmente en un comedor escolar. Y va a tener que guardar energías, ya que le quedan meses de mucha actividad. De momento, está empezando a realizar visitas como la máxima embajadora de la Fira de Xàtiva, una festividad de gran calado en la ciudad. Le viene una agenda apretada para los próximos meses, pero Nadin Ferrando encara la aventura con una sonrisa.