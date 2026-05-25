Sofía Rodríguez se proclama campeona autonómica de carretera en la categoría absoluta

La ciclista de Ontinyent Sofía Rodríguez Revert se proclamó este pasado domingo nueva campeona autonómica de carretera en la categoría absoluta, tras vencer en Alcoi. La ontinyentina ganó el Campeonato CV Féminas Ruta.

La ontinyentina Sofía Rodríguez en lo alto del podio en el Campeonato Autonómico, en Alcoi. / Federació Ciclisme Comunitat Valenciana.

Rodríguez se escapó junto a cuatro compañeras más, que se mantuvieron en cabeza buena parte de la prueba. La campeona nacional de ciclocross supo dosificarse y en el último instante pudo coger la curva en primera posición y no abandonarla hasta la línea de meta.

Sofía Rodríguez suma así un nuevo título, en esta ocasión en carretera, tras superar en la prueba de Alcoi a la ciclista Gabrielle Fox, que fue segunda; mientras que Dana Rozlapa quedó tercera. Rodríguez superó así a Fox, que venía de ganar el día anterior la prueba de Aiacor correspondiente a la Challenge femenina.

Juvenil

Por otra parte, el ciclista de Ontinyent Fran Gramage se proclamó subcampeón del Trofeo Virgen del Milagro de Cocentaina en categoría juvenil, disputado el pasado domingo en el centro urbano de la localidad alicantina. El corredor ontinyentí estuvo muy atento durante toda la carrera a pesar de no contar con su equipo. Finalmente, fue rebasado en la misma línea de meta por Jordi White del Baqué-Movistar, pero demostrando nuevamente que está en buen momento a pesar de ser de primer año.

Ciclistas en la carrera de Cocentaina, el pasado fin de semana. / Levante-EMV

En cuanto a la carrera cadete, el ontinyentí Nicolás Donat le sucedió lo mismo que a Gramage y quedó subcampeón, superado solo, en su caso, por Mauro Pastor. En la carrera también compitió el ontinyentí José Manuel Perales, que terminó quinto y ganó las metas volantes, mientras que Aitor Selva termino 19º, Andreu Sansaloni 35º, Pau Soriano 43º y Pedro Ibáñez 47º.

Estanislao Calabuig gana en Cocentaina

Por otra parte, el ciclista de Ontinyent Estanislao Calabuig venció en solitario en la primera etapa de la Challenge Alicante Interior de categoría elite y sub-23, que tuvo lugar el pasado viernes en Cocentaina.

Calabuig, del equipo Caja Rural, supo dar el golpe de gracia en los últimos momentos de la carrera ante un grupo de unas 20 unidades. En dicho grupo se encontraban tres componentes del equipo setabense Gsport: Llopis, Mestre y Bellido, que se fueron al suelo, perdiendo contacto con el grupo cabecero.

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Al final, Calabuig conseguía el triunfo por delante de Diego Gutiérrez e Izan Monroig.