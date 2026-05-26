El 24% de los ciudadanos "obligados" ya han recogido el kit del "puerta a puerta" en Ontinyent

Es, quizás, el tema que más ampollas ha levantado en Ontinyent durante los últimos meses, suscitando comentarios de todo tipo en corrillos. La llegada del sistema de recogida de residuos "puerta a puerta" ha causado una miríada de lecturas, con todo tipo de reacciones en redes sociales. Los detractores llegaron a cosechar más de 5.000 firmas en contra y recientemente han anunciado que han enviado una queja al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges, explicando que aún no han recibido respuesta en ambos casos.

Pese a las voces en contra, el sistema continúa con su implantación. Y desde el Ayuntamiento han confirmado que el 24 % de los vecinos "obligados" a recoger el kit individual ya han pasado por alguno de los puntos coordinados para ello. Se trata de un grupo de 2.905 usuarios, dentro de un total de 12.073 vecinos. La obligatoriedad reside en el hecho de que elegir un sistema comunitario o uno individual. Las comunidades de vecinos pueden escoger el sistema individual o grupal, según voten en cada escalera. A los grupos que escogieron el tipo comunitario grupal el Ayuntamiento les puede llevar los cubos. Los más de 12.000 usuarios que eligieron el sistema individual deben pasar a recoger los kits.

En los primeros cinco días de campaña -los datos aportados por la empresa concesionaria finalizan el 23 de mayo- ya ha pasado casi una cuarta parte de los afectados. A su vez, un total de 516 usuarios han recogido los cubos de forma voluntaria o han activado el servicio textil sanitario. "Estas cifras suponen que, de los usuarios obligados a recoger el material para el "puerta a puerta" individual, ya lo ha hecho aproximadamente el 24% del total previsto, cuando todavía solo se han completado 5 de los 24 días de reparto previstos dentro de la campaña", apuntan desde el consistorio.

Aún quedan muchos días de reparto, aunque la concejal Sayo Gandia atendió a Levante-EMV y dejó un mensaje claro: ""Quien no quiera reciclar con el ‘puerta a puerta’ está en su derecho, pero pagará más".

Diseminado

Respecto al reparto vinculado en las áreas cerradas y diseminados, las mismas fuentes comentan que "2.865 usuarios que ya han recogido el material correspondiente", aunque en este caso no se dan porcentajes. Desde el área municipal de Medio Ambiente se explicaba que “todavía restan industrias para pasar a recoger el material, así como personas con segunda residencia que probablemente acudirán más adelante, cuando se desplacen en Ontinyent o encuentren las áreas cerradas en funcionamiento”.

"En total, la ciudadanía ha recogido ya más de 6.286 cubos durante estos primeros días de funcionamiento de la campaña. El 70% de las entregas se han efectuado en la Sala Gomis y el 30% restante al espacio habilitado a la antigua Caixa Ontinyent de Sant Rafel", prosiguen desde el Ayuntamiento. Por último, desde el consistorio comentan que quieren transmitir "un mensaje de tranquilidad” y recuerdan que "hay material suficiente para toda la ciudadanía". Así, exponen que el calendario de reparto se prolongará durante las próximas semanas: "En concreto, la recogida de material para la ciudadanía residente en el casco urbano continuará hasta el 13 de junio en horario de lunes, miércoles, jueves y viernes de 14:00 a 19:30 horas, y martes y sábados de 9:00 a 14:30 horas, tanto en el espacio de la Avenida Vicent Gironés Mora, 4 (antigua Caixa Ontinyent) como en la Sala Gomis, situada en la Avenida Manuel Sanchis Guarner".

Setenta reuniones

Por otra parte, desde el consistorio comentan que han superado "las 70 reuniones y charlas informativas distribuidas por los diferentes barrios y espacios municipales, dirigidas tanto a explicar el funcionamiento del modelo de puerta a puerta individual como del sistema comunitario". Desde el Ayuntamiento destacan “el alto nivel de participación y el interés de la ciudadanía para conocer de primera mano el funcionamiento del nuevo servicio”, incidiendo en que “el objetivo es facilitar al máximo la adaptación con información accesible y próxima”.

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En cuanto a las próximas sesiones, todavía restan durante el mes de mayo reuniones sobre el sistema de puerta a puerta individual en el Centro Cívico El*Llombo el día 27 de mayo; y en la UNED Sant Rafel los días 27 y 28 de mayo. En cuanto a las sesiones centradas en el sistema de puerta a puerta comunitario, tendrán lugar el 27 de mayo en el Centro Cívico El Llombo a las 19:00 horas; y finalizarán el 28 de mayo en la UNED Sant Rafael también a las 19:00 horas. "Como novedad destacada, esta nueva tanda de reuniones incorpora sesiones informativas en varios idiomas diferentes del valenciano y el castellano. En concreto, habrá explicaciones en inglés el 28 de mayo; en alemán, rumano y árabe el 29 de mayo; y en búlgaro y neerlandés el 1 de junio. Además, hay información en lengua de signos y está previsto ampliar próximamente las sesiones con información en otros idiomas, en fechas y horarios todavía para determinar", apostillan desde el consistorio.