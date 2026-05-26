Barro real de la DANA y huellas de perros de rescate: Lluci Juan presenta "Paiporta 2024: memòria, fang i solidaritat"
La exposición "Genealogies del Territori" del Centre del Carme Cultura Contemporània reúne a 60 artistas afectados por la catástrofe
El Centre del Carme Cultura Contemporània presenta "Genealogies del Territori", una exposición que reúne a 60 artistas afectados por la DANA. En este contexto, la autora nacida en Aielo de Malferit Lluci Juan presenta "Paiporta 2024: memoria, barro y solidaridad", una instalación que continúa su línea de trabajo centrada en el territorio valenciano y en la lectura crítica de los paisajes que habita y transita.
"La obra parte del taller que la artista mantiene en Paiporta, situado junto al barranco del Poio, uno de los puntos más castigados por la riada. El proyecto combina documentación material con barro real de la DANA, memoria colectiva y una reflexión sobre los modelos de urbanismo en zonas inundables, en coherencia con otros trabajos de Juan vinculados a la huerta, la Vall d’Albaida y los espacios periféricos", apunta la autora.
Y añade que la instalación incluye tres piezas: "Contención vegetal y Tierra de barro representan el entorno de huerta que rodea el espacio de la artista, un paisaje que actuó como defensa natural frente a la riada y que contrasta con las cifras de la catástrofe. El tercer conjunto, Petjades d’auxili, Paiporta (Huellas de auxilio, Paiporta) incorpora barro recogido después de la inundación y conserva las huellas reales de los perros de rescate que trabajaron en la zona. Estas piezas ya se mostraron en la Galería Freijo, en Madrid, en el primer aniversario de la DANA, en una acción de memoria y reparación simbólica".
"Los talleres de Lluci Juan son una pieza central de su trabajo, tanto en su dimensión material como conceptual. Como en trabajos anteriores como Las heridas del taller, estos espacios han reforzado su arraigo al territorio y la manera en que la práctica artística se entrelaza con las condiciones materiales y emocionales del lugar donde se crea. A través de estos espacios, Lluci Juan convierte el taller en un archivo vivo y en un dispositivo crítico desde el que pensar el territorio, la precariedad y las formas de resistencia cultural que atraviesan su trayectoria", prosiguen.
La exposición está comisariada por Alejandro Villar Torres y puede visitarse en la Sala Ferreres del CCCC hasta el 1 de julio de 2026. Este trabajo ha sido producido con el apoyo del Ministerio de Cultura - Gobierno de España, y con la colaboración de Sofcar y Tecnan para el proceso de consolidación de Petjades d’Auxili, Paiporta (Huellas de auxilio, Paiporta).
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