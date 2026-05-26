El CAX queda segundo por equipos en la XXI Pujada a la Font Freda d'Atzeneta d'Albaida

El Club Atletisme Xàtiva vivió una jornada de gran actividad competitiva el pasado sábado, 23 de mayo, con doble presencia en pruebas de montaña del calendario autonómico, consiguiendo resultados destacados tanto en la XXI Pujada a la Font Freda d'Atzeneta d'Albaida como en la XXIV Pujada a la Plana de l'Alcúdia de Crespins, ambas integradas en circuitos populares de referencia.

Un atleta del Club Atletisme Xàtiva en una de las pruebas del pasado fin de semana. / CAX Xàtiva

En Atzeneta d'Albaida, el CA Xàtiva participó en la segunda prueba de montaña del Circuit de Carreres Populars de la Vall d'Albaida, una exigente carrera de 11,3 kilómetros y 337 metros de desnivel positivo, marcada por el calor y un recorrido de los llamados como “trencacames”. En esta cita, el club setabense consiguió una destacada 2.ª posición por equipos, gracias a las actuaciones de Aleix Blesa, Eloy Pedrón, Nadia Vila, Niall Lynch, Claudia Casanova y Neus Juan.

El CAX Xàtiva en una de las carreras del pasado fin de semana. / CAX Xàtiva

También destacó Claudia Casanova, que se proclamó campeona en categoría promesa femenina, mientras que Nadia Vila sumó un nuevo podio con una tercera posición sénior femenina. Igualmente, Liuba Vila fue primera en su categoría de diversidad funcional, en una jornada muy completa para el bloque setabense.

El mismo día, el club de Xàtiva también compitió en la Pujada a la Plana de l'Alcúdia de Crespins, cuarta prueba del Circuito Cajamar La Costera, La Canal y el Vall de Ayora-Cofrentes. En esta ocasión, sobre un recorrido de 9 kilómetros con 165 metros de desnivel positivo, con una larga subida central de 4,6 km, el CA Xàtiva volvió a destacar a pesar de las altas temperaturas.

Dos atletas del CAX Xàtiva en una carrera. / CAX Xàtiva

En esta prueba, Maribel Caro fue 2.ª clasificada absoluta femenina, confirmando su gran momento de forma, y Santiago Fabra consiguió un 3.º puesto en veterano C. También completaron la jornada Llorenç Sarrión, Carlos Beniel y Víctor Llorens, demostrando el buen nivel del equipo en un recorrido exigente.

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Desde el club de Xàtiva destacan “el trabajo colectivo” en ambas pruebas, así como “la capacidad del equipo para competir con éxito en circuitos de montaña muy exigentes”. Con estos resultados, el CA Xàtiva continúa consolidando su presencia en los principales circuitos populares de la Comunitat Valenciana, sumando experiencia, podios y regularidad en cada competición.