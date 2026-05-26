El Consell acondiciona y promociona las sendas locales de Bicorp y Quesa

La Generalitat Valenciana ha presentado este martes el acondicionamiento y promoción de las sendas locales de Bicorp y Quesa, en un acto celebrado en esta última localidad. El director general de Administración Local, José Antonio Redorat, ha destacado “la apuesta por la cultura y el turismo como herramienta para luchar contra la despoblación”.

Redorat ha presentado el acondicionamiento y las acciones de promoción de las sendas locales de Bicorp y Quesa, que forman parte del proyecto ‘Sendes de la Comunitat Valenciana’, que incluye actuaciones por valor de 490.000 euros en 30 sendas de 21 municipios en riesgo de despoblamiento, para conseguir su homologación dentro de la red oficial de itinerarios naturales de la Comunitat Valenciana. Estas actuaciones se están financiando con fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

El director general ha explicado que las sendas “son capaces de atraer visitantes y, por lo tanto, constituyen una oportunidad de crecimiento para dinamizar la economía puesto que hay que organizarse para ofrecer las que este tipo de turismo requiere. Así, historia, cultura, sendas y paisajes naturales únicos forman parte de un entorno en el cual pasado y presente continúan unidos mientras se gana el futuro”.

En esta línea de apoyo a la recuperación del patrimonio histórico como atractivo para los municipios de interior, Redorat ha recordado que en 2025 la Generalitat concedió a Quesa una ayuda de 150.000 euros para la investigación arqueológica, documentación y consolidación estructural del sector central del castillo de Quesa. El objetivo es preservar sus restos históricos, estabilizar los elementos constructivos existentes y favorecer su puesta en valor patrimonial y cultural.

Sendas de Bicorp y Quesa

El sendero 236 de Bicorp tiene como principal atractivo el río Fraile, que acompaña prácticamente cada paso del camino. El río suaviza un paisaje áspero y espectacular, puesto que ofrece diferentes charcos que se pueden disfrutar y que convierten la ruta en una experiencia única. Otro de los atractivos es la visión del peculiar pico del Fraile por su forma, situación y entorno.

En Quesa, la senda 205 invita a descubrir el lado más natural y silencioso de este municipio: un recorrido que atraviesa montañas, barrancos y antiguos caminos rurales en pleno corazón del paisaje mediterráneo. También en esta localidad discurre la senda de pequeño recorrido 203, donde se encuentra uno de los enclaves arqueológicos más importantes de la zona. Forma parte del Conjunto de Arte Rupestre Levantino, declarado patrimonio mundial por la Unesco. Allí habitaron comunidades prehistóricas hace más de 7.000 años.

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En la selección de estas actuaciones se ha tenido en cuenta que sean municipios en riesgo de despoblamiento, que pertenezcan en la Red Natura 2000 y al Registro de sendas de la Comunitat Valenciana.