Cuatro alumnos de FP de centros de Xàtiva y Albaida realizan prácticas en Bolivia

El Fons Valencià per la Solidaritat está ejecutando la segunda edición del proyecto “Formant profesionals solidarios/àries”, que se inició en 2025 y concluirá el presente año. Cuatro alumnos de ciclos formativos de grado superior, de la familia de servicios socioculturales, del CIPFP La Costera de Xàtiva y de la IES Josep Segrelles de Albaida, han llevado a cabo sus prácticas formativas en Bolivia. En concreto, los y las estudiantes que forman parte del proyecto son Joan Ferri Bas, Pasqual Domènec Picot Jaular, Gemma Martí García y Natalia Ramos Santamaria.

Joan es vecino de Moixent y Pascual de Carcaixent, y están realizando el Grado Técnico Superior de Integración Social y el Grado Técnico Superior de Animación Sociocultural y Turística, respectivamente, en el CIPFP La Costera de Xàtiva. Gema reside en Agullent y Natalia en Albaida, y están llevando a cabo el Grado Técnico Superior de Integración Social y el Grado Técnico Superior de Educación Infantil, respectivamente, en el IES Josep Segrelles de Albaida. Los y las cuatro alumnas han estado un mes formándose profesionalmente en el municipio boliviano de San Ignacio de Velasco -el cual se ubica en la provincia de Velasco (Departamento de Santa Cruz) y tiene cerca de 68.000 habitantes-, con la coordinación de la contraparte local Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD).

En concreto, han ejecutado su formación junto con la Fundación de Ayuda Social de San Ignacio de Velasco (FASSIV), entidad que cuenta con 236 personas usuarias, la cual se dedica a la atención integral y a la inclusión de niños y niñas y jóvenes con diversidad funcional. Joan ha estado involucrado en la integración social de jóvenes mediante la formación para el autoempleo de estos en el ámbito de la profesión de la madera. Pascual, por su parte, ha preparado y ha dinamizado estrategias para los y las jóvenes que participan en los talleres de costura, pintura y madera de la entidad, con el fin de generarles autonomía laboral. Gema ha estado en los espacios de fisioterapia y de estimulación temprana, donde ha generado material para la inclusión de las personas usuarias. Natalia ha atendido a niños y niñas con problemas de aprendizaje, así como ha apoyado a la estimulación para el desarrollo de estos y estas.

Por otro lado, las prácticas formativas de Joan, Pasqual, Gema y Natalia también se han basado en el acompañamiento al Fons en la ejecución de diferentes actividades enmarcadas en varios proyectos de educación, como por ejemplo “Ser mujer en el sur” o “Municipios por la paz”. Para concluir sus prácticas formativas, realizarán sesiones de sensibilización en sus municipios y centros educativos para trasladar su experiencia formativa, la realidad de los países del sur y la importancia de la cooperación internacional.

Los y las estudiantes han tenido sesiones de formación previas, han llevado a jefe una jornada técnica de trabajo, conjunta con el Fons y sus centros educativos, y han sido recibidos institucionalmente por Xelo Angulo, presidenta de la entidad, teniente de alcalde de Xàtiva y diputada autonómica, y por Ferran Lloret, secretario del Fondo Valenciano y regidor de Pedreguer.

"En definitiva, el proyecto permite un nuevo espacio de prácticas profesionales para el alumnado de ciclos formativos de grado superior de la familia de servicios socioculturales y en la comunidad, donde intermediando este se lleva a jefe una estancia de aprendizaje internacional, a la vez que se proporciona colaboración y los y las estudiantes se sensibilizan con la solidaridad global y la relevancia de la cooperación internacional municipalista. También servirá para, a través de las voces de los mismos y las mismas estudiantes participantes en el proyecto, sensibilizar en la población de sus municipios y centros educativos", exponen.

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Xelo Angulo define la consolidación de este proyecto "como una oportunidad real y efectiva porque perfiles de alumnos de ciclos formativos del ámbito social se profesionalizan mediante la cooperación internacional al desarrollo, generando conciencia crítica entre jóvenes, desde una mirada local, ante los retos globales de erradicar la pobreza y de conseguir la igualdad de oportunidades en los países del sur”. Además, valora la segunda edición como “muy positiva, puesto que era un reto para la entidad afianzar esta iniciativa que, junto con las alianzas con el CIPFP La Costera, el IES Josep Segrelles y CEPAD, se ha podido abordar con buenos resultados y una gran valoración de los y las alumnas que han formado parte del proyecto”. En cuanto a los y las jóvenes participantes, los y las cuatro coinciden en el hecho que “las prácticas profesionales en Bolivia han sido un punto de inflexión en sus vidas, puesto que a través de estas han podido formarse desde una mirada que no se encuentra en el norte global, así como han sido un espacio que ha motivado un cambio en la conciencia de la solidaridad y en el ámbito personal”.