Se declara un incendio forestal por la caída de una hormigonera en Salem

El Centro de Coordinación de Emergencias ha coordinado un amplio dispositivo tras recibir un aviso sobre un incendio localizado en una pinada cercana al kilómetro 15.6 de la CV-705 en Salem, tras el vuelco de una hormigonera.

Así se han movilizado dos unidades terrestres y dos autobombas de las brigadas forestales de la Generalitat, varias dotaciones del Consorci de Bombers y una patrulla de la Guardia Civil. También están en la zona dos agentes medioambientales para realizar tareas de prevención de incendios forestales.

Desde el Consorci de Bombers exponen que "se ha recibido aviso a las 10:01 horas por volcado de una hormigonera en la CV-705 y posterior incendio de vegetación cercana. Se han movilizado tres dotaciones de bomberos de Ontinyent y Gandia, sargento, y una unidad de bomberos forestales de GVA. Se han realizado labores de extinción, al parecer el conductor había iniciado los trabajos y los bomberos los han continuado. Ahora ya se han retirado la mayoría de medios".

Nivel de riesgo bajo

Para hoy el nivel de pre emergencia de riesgo de incendios forestales decretado es de nivel bajo-medio en toda la Comunitat Valenciana.

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Eso sí, la previsión del tiempo para hoy apunta a una nueva jornada de calor, tal y como ha ocurrido en los días precedentes. Desde la delegación autonómica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana confirman que la tendencia va a proseguir: "Hasta el miércoles vamos a seguir con temperaturas muy altas, más típicas de mitad de junio que de final de mayo. La segunda mitad de la semana se va a producir un nuevo ascenso térmico, con registros medios de pleno verano".