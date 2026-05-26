Se hace la luz en la rotonda del túnel de l’Olleria

Llega la luz a la rotonda de l’Olleria desde la A-7 tras la salida del túnel de esta autovía. El Área de Conservación del Ministerio de Transportes ha atendido la petición del municipio de la Vall d’Albaida de iluminar esta infraestructura viaria que conecta la CV-60 con la A-7. Según informa el Ayuntamiento de l’Olleria, después de reiteradas peticiones del municipio, el departamento del ministerio ha procedido a habilitar la iluminación en esta glorieta, una medida que contribuirá a mejorar la seguridad vial en este punto.

La rotonda de l'Olleria en primer término y arriba la autovía A-7 en la salida del túnel. / Ajuntament l'Olleria

La Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana también ha mejorado las condiciones de la rotonda y ha renovado la señalización de la glorieta que conecta dos grandes vías con mucho tráfico, que soportan diariamente el paso de numerosos vehículos. Desde el consistorio destacan que “la colaboración con otras administraciones y medidas como esta contribuyen a mejorar la seguridad viaria y reducir la siniestralidad en las vías de los alrededores de nuestro municipio”.