Ontinyent activa de forma gradual las 26 áreas con control de acceso para la recogida de basura de las 3.900 viviendas diseminadas

El Ayuntamiento de Ontinyent ha comenzado a desplegar el proceso de implantación paulatina de las 26 áreas cerradas de aportación que se están habilitando para que los vecinos residentes en los diseminados de la ciudad depositen sus residuos -previo control de acceso mediante chips- en el marco del nuevo contrato de la basura, que contempla la recogida 'puerta a puerta' en el núcleo urbano y distintas urbanizaciones.

Las áreas, equipadas con contenedores para todas las fracciones de residuos y dotadas de videovigilancia y placas solares para el autoconsumo, sólo serán accesibles para personas usuarias autorizadas, por lo que se restringe su uso exclusivamente para los residentes de las viviendas diseminadas. En total, se calcula que hay unas 3.900 casas dispersas incluidas en este mapa.

El consistorio ha previsto que el nuevo sistema se vaya poniendo en marcha de manera gradual, mientras se continúa con el proceso de adecuación de los espacios cerrados (aún no están todos a punto, dado que en algún caso había que expropiar terreno) y se mantiene el reparto de los llaveros con chips asociados a cada vivienda que permitirán a los ciudadanos acceder a estas zonas de aportación. Junto a estos dispositivos, también se están distribuyendo cubos aireados para la fracción orgánica, un paquete de bolsas para los distintos tipos de residuos, dos paquetes de bolsas compostables, un cuadríptico informativo del servicio y el código correspondiente para activar la app Ontinyent Recicla, que permite consultar toda la información relativa al servicio, enviar y recibir avisos, notificaciones e incidencias y consultar la participación del usuario en el sistema de recogida en tiempo real. La aplicación también sirve para acceder a las propias áreas de aportación.

Zona delimitada donde se va a acondicionar un espacio controlado de contenedores en la urbanización del Pilar. / Perales Iborra

Recordatorio para las empresas

Aunque oficialmente el material del servicio debía recogerse presencialmente entre el 4 y el 23 de mayo en los puntos informativos habilitados por el ayuntamiento, se está concediendo un margen de tiempo a los vecinos y mercantiles que todavía no disponen del mismo. La regidora de Medio Ambiente de Ontinyent, Sayo Gandia, asegura que la participación de los residentes en este proceso de recogida "está yendo bastante bien", aunque todavía queda un porcentaje con la entrega pendiente de completarse.

En ese sentido, Gandia indica que va a hablar con las asociaciones empresariales de Ontinyent para recordar que las empresas también entran dentro del modelo de recogida implantado en los diseminados, puesto que todavía falta una cantidad importante de compañías que no han recogido el material.

Aunque las áreas cerradas de aportación todavía no están a pleno rendimiento (y hay algunas pendientes de completarse), fuentes municipales indican que se fijó el 25 de mayo como fecha de orientativa de partida para "forzar la máquina" y que los más rezagados se den cuenta de la inminente implantación del servicio, que permitirá llevar un control y seguimiento de la cantidad de residuos depositados en cada una de las 26 zonas en que se ha distribuido el mapa de los diseminados.

Hace una semana comenzó el reparto de cubos y material para el 'puerta a puerta' que está previsto que se implante en Ontinyent para todas las fracciones de residuos a partir de la segunda quincena de mayo.