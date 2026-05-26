Podio para el Natació Xàtiva en el control libre infantil, junior y absoluto celebrado en Les Pereres

El Club Natació Xàtiva consiguió varios podios y varias marcas mínimas autonómicas en el control libre infantil, junior y absoluto celebrado el pasado sábado en la piscina municipal cubierta Les Pereres de la capital de la Costera. La competición reunió a 127 nadadores pertenecientes a 9 clubes de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV).

Cartel del V Trofeu Ciutat de Xàtiva organizado por el club de natación. / Levante-EMV

Asier Sendra fue primero en los 50 metros libres y quedó segundo en los 200 metros braza y en los 100 libres. Roger Arnau consiguió el primer puesto en los 1500 libres, mientras que Ithais Sanchis fue tercera en lo 400 metros estilos y primera en los 800 libres. Pablo Oltra fue tercero en 400 m estilos.

Rebeca Ferrer fue primera en los 200 metros libres y volvió a subir al primer puesto del podio en los 50 m mariposa. Ferran Marco quedó segundo en los 200 metros libres; tercero en los 400 libres y tercero en los 800 libres. David Micó fue tercero en los 200 m libres, el mismo puesto que consiguió Ulises Iaschuk en los 50 m braza. Laia González fue segunda en los 50 m libres, Cristina Ruiz fue tercera en los 50 libres y Fausto Revert fue segundo en los 50 mariposa.

En la competición de control libre, los nadadores intentaron mejorar sus registros para lograr las mínimas autonómicas y nacionales. Del CN Xàtiva, algunos nadadores consiguieron varias mínimas autonómicas, además de las buenas clasificaciones conseguidas.

Por el Natació Xàtiva participaron, en categoría infantil, Pablo Oltra, Fausto Revert, Carlos Tormo, Pablo Sanchis, Ulises Iaschuk, Roger Arnau, Quico Martínez, Sergio Márquez, Laia González, Mia Vidal, Mar Ferrero, y Amalia Llopis. En categoría junior compitieron Rebeca Ferrer, Ithais Sanchis, David Micó, Roger Arnau, Asier Sendra y Ferran Marco, mientras que Cristina Ruiz participó en la categoría absoluta.

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El Club Natació Xàtiva celebrará el próximo sábado, 30 de mayo, a las 10 horas el V Trofeu Ciutat de Xàtiva. La competición, en la que participarán 226 nadadores de diez clubes de la FNCV, tendrá lugar en la piscina municipal de Les Pereres de Xàtiva.