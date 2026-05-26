El PP de Xàtiva activa la precamaña electoral con recorridos informativos a pie de calle

A un año de las elecciones municipales, el Partido Popular de Xàtiva ha iniciado una campaña informativa en la calle para "abrir el debate sobre el modelo de ciudad que necesita Xàtiva" y señalar lo que considera "el agotamiento del modelo de gobierno socialista de Roger Cerdà, basado en la subida constante de impuestos y tasas, mayor presión fiscal y peores resultados para los vecinos".

Con el reparto de un folleto informativo en distintos barrios de la ciudad, el PP de Xàtiva da el pistoletazo de salida a una campaña de contacto directo con los ciudadanos que se intensificará en los próximos meses con el objetivo de confrontar dos modelos de gestión claramente diferenciados: el del actual gobierno socialista y el de la alternativa que representa el Partido Popular.

El portavoz del PP de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha asegurado que “entramos en el último año antes de las elecciones municipales y creemos que es el momento de hablar claro con los vecinos. De explicar qué ha supuesto el modelo de Roger Cerdà para sus bolsillos y para la ciudad, y de empezar a construir la alternativa que Xàtiva necesita”.

“Durante estos años, el gobierno socialista ha consolidado un modelo muy simple: cuando hay problemas de gestión, se suben impuestos. Cuando faltan recursos, se suben tasas. Cuando no hay ideas, se exprime al vecino. Y mientras tanto, la ciudad no mejora al ritmo que debería”, ha afirmado.

Desde el Partido Popular afirman en que esta campaña no es solo una crítica fiscal, sino el inicio de una conversación más amplia sobre el futuro de Xàtiva.

“Esto no va únicamente de recibos. Va de modelo de ciudad. De decidir si queremos una Xàtiva donde cada año se paga más pero no se percibe una mejora equivalente en servicios, limpieza, mantenimiento o inversiones, o una ciudad que apoye a las familias, incentive la actividad económica y gestione con eficacia cada euro público”, ha señalado Sanchis.

Los populares aseguran que la campaña busca trasladar un mensaje claro: hay alternativa.

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“Nosotros no creemos en un Ayuntamiento que vea a los ciudadanos como contribuyentes a exprimir. Creemos en un Ayuntamiento útil, cercano y eficaz. En una administración que acompañe a quien emprende, que alivie la carga fiscal de las familias y que convierta los recursos públicos en oportunidades reales para la ciudad.”

Marcos Sanchis ha defendido que el Partido Popular afronta este nuevo ciclo político "con ambición, responsabilidad y vocación de gobierno". “Queda un año para que los vecinos decidan. Y nosotros vamos a estar en la calle, escuchando, explicando y planteando propuestas. Porque Xàtiva merece mucho más que resignarse a pagar más para recibir menos.”

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La campaña informativa continuará en las próximas semanas en distintos puntos de la ciudad dentro de una estrategia de proximidad con la ciudadanía con la que el PP quiere marcar el inicio del cambio político en Xàtiva.