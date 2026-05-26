Roba un patinete en un local de restauración de Xàtiva tras entrar en una zona privada

Todo ocurrió el pasado domingo 24 domingo, sobre las 00.41 horas. Un hombre entró en una zona privada ubicada en la parte posterior del local de restauración Ramen Tokio de Xàtiva -emplazado junto a una rotonda en una zona exterior de la capital de la Costera- para intentar robar en el interior de un vehículo estacionado. El turismo estaba cerrado, por lo que el infractor buscó otras opciones y no dudó a la hora de entrar dentro de la parte posterior de la cocina y llevarse uno de los dos patinetes que estaban aparcados y pertenecían a miembros del personal. Los hechos ya han sido denunciados. La Policía Local acudió al local tras una primera llamada y los titulares del patinete han interpuesto la pertinente denuncia en la comisaría de la Policía Nacional.

Las imágenes del vídeo al que ha tenido acceso Levante-EMV -y acompaña esta noticia- no dejan lugar a dudas. Primero, el varón es grabado cerveza en mano -y con un cigarro encendido- cuando entra en la parte posterior del inmueble y da una vuelta de reconocimiento. Se ata una chaqueta a la cintura y tras intentar acceder -en vano- a un turismo estacionado, pasa varias veces por delante de una puerta abierta. Al ver dos patinetes en el interior sin nadie vigilando es cuando decide actuar. Entra con total parsimonia -aunque en la cercana cocina están los empleados trabajando, ajenos a lo que ocurre- y coge un patinete y un casco. El amigo de lo ajeno acaba saliendo del lugar con su botín.

Los vídeos también han sido compartidos en redes sociales con un claro mensaje: "Alguien conoce a esta persona? Entró a robar en un puesto de trabajo". Los hechos ya se están investigando.

Y no es el último caso de este tipo que se ha registrado de forma reciente. Así, dos hombres han sido detenidos hoy en Ontinyent cuando intentaban acceder a una vivienda.