Sanidad invertirá medio millón en los 8 quirófanos del hospital de Xàtiva para mejorar la eficiencia y el confort

El Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent va a adecuar los ocho quirófanos del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. Las instalaciones actuales, ubicadas en la segunda planta del centro hospitalario, necesitan una serie de modernizaciones para adaptarlas a las necesidades de uso actuales, así como a los diferentes cambios normativos, según detalla la memoria del proyecto, que también pone de manifiesto la necesidad de renovar, modificar, actualizar, reformar y redistribuir las instalaciones. La renovación permitirá “adelantarse a la posible problemática, con lo que, además de obtener un mejor servicio, se optimizará la instalación”, subrayan. La actuación se centrará en la renovación de los paneles de aislamiento de cada uno de los quirófanos, dotando al hospital de “unos espacios con una mayor eficiencia y confort para el personal y los usuarios”, recalca la memoria de la actuación.

Fachada principal del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. / Perales Iborra

Las obras cuentan con un presupuesto de 445.500 euros y un plazo de ejecución de 10 meses. Los trabajos se ejecutarán sin perturbar el funcionamiento normal de la actividad del hospital, “pudiendo ser necesario que estos trabajos sean ejecutados en jornadas de tarde, noche y fin de semana, debiendo estos estar coordinados y preparados para que se ejecuten en el menor tiempo posible para no interferir con los trabajos propios del edificio”, según determina la licitación, que añade que la empresa adjudicataria deberá “ajustarse a los horarios que se establezcan por el departamento de salud”.

La actuación contempla adecuar la instalación eléctrica de baja tensión, con la renovación del aparato eléctrico y el alumbrado de los quirófanos, lavamanos y preparación de enfermos. Se instalará un sistema de alimentación ininterrumpida en cada panel de aislamiento (hay ocho paneles, uno por cada sala de operaciones). Estos paneles que se sustituirán están ubicados en el pasillo limpio de quirófano y están dotados de transformador de aislamiento. Además, la instalación se completará con un vigilador de aislamiento en el cuadro eléctrico dotado de repetidor en el interior del quirófano, para que el personal sanitario y facultativo tenga conocimiento si se genera un fallo en el aislamiento, señala la memoria del proyecto, que también expone que la instalación eléctrica de tomas de corriente del quirófano se resolverá con placas de tomas de acero inoxidables.

Los aparatos de alumbrado que se colocarán en cada dependencia “responderán a las necesidades de la actividad a realizar y de las características constructivas del núcleo. En cada dependencia está previsto colocar el tipo de aparato con la lámpara adecuada para la función a desarrollar en ésta”. Además, para facilitar la evacuación del edificio y para hacer frente a algún fallo de la tensión de red, se dotará a las diversas dependencias objeto de esta renovación de “un alumbrado de emergencia con señalización permanente de encendido automático en caso de fallo de la tensión normal. Estarán previstos para entrar en funcionamiento automáticamente al producirse el fallo de los alumbrados generales, o cuando la tensión se reduzca a menos del 70% de su valor nominal”. “Los aparatos de alumbrado autónomos tendrán una fuente de energía propia a base de acumuladores de níquel-cadmio, de al menos una hora de duración y utilizarán la red normal para su carga”, añaden.

División en dos lotes

El contrato se ha licitado en dos lotes, aunque se licitan en un mismo expediente, ya que “ambas prestaciones están íntimamente vinculadas y deben ir acompasadas en el tiempo de ejecución”, exponen. El primer lote es para la dirección de la obra y la pertinente coordinación en seguridad y salud, mientras que el segundo lote se refiere a la ejecución de la obra de adecuación. De acuerdo con la legislación, las empresas licitadoras deberán optar por presentar sus ofertas bien al lote 1, bien al lote 2, pero no podrán adjudicarse los dos lotes a una misma mercantil.