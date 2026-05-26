Sesenta "travel bloggers" de diversos puntos de España muestran el potencial turístico de Ontinyent

Ontinyent ha recibido este pasado fin de semana la visita de 60 creadores y creadoras de contenido especializados en viajes con motivo de la celebración del IX aniversario de la asociación Comunitat Valenciana Travel *Bloggers (CVTB). Los y las participantes, procedentes de varias comunidades autónomas, aprovechaban para descubrir y difundir en sus redes sociales los principales atractivos patrimoniales, culturales, gastronómicos y naturales de la ciudad.

Encuentro de "travel bloggers" en Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

La recepción oficial tenía lugar el sábado por la mañana en el Palau de la Vila, donde los y las asistentes eran recibidos por la primera teniente de alcalde y regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, y la regidora de Turismo, Mª José Alhambra. Durante el acto de bienvenida, Natàlia Enguix incidía en “la relevancia que tiene para Ontinyent acoger iniciativas que contribuyen a proyectar una imagen moderna, atractiva y dinámica de la ciudad”, destacando que “la promoción turística vinculada a la cultura, el comercio, la gastronomía y el patrimonio es también una oportunidad para continuar impulsando la actividad económica local”.

Por su parte, Mª José Alhambra destacaba que “para Ontinyent es un honor abrir las puertas de la ciudad a personas que, con su trabajo audiovisual y divulgativo, pueden convertirse en magníficos embajadores de nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestra gastronomía”. La regidora remarcaba también “la importancia de promover un modelo de turismo sostenible, cultural y de calidad, basado en experiencias auténticas y en el trato próximo de nuestra gente”.

El presidente de la asociación CVTB, Bruno Tomàs, explicaba que cada año el colectivo busca una localidad diferente para celebrar su aniversario “y hacer un intercambio que sirva para promocionarla y mostrar sus virtudes gastronómicas, culturales e históricas”. Tomàs apuntaba que “a través de nuestras redes sociales y blogs contamos todo aquello que hemos visto y vivido en Ontinyent”, destacando experiencias como el taller de embutido tradicional, la visita a los refugios antiaéreos o el recorrido por el parque inundable, “un espacio que nos ha sorprendido muy positivamente”.

Encuentro de "travel bloggers" en Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

Por su parte, el presidente fundador de la asociación, Enrique Gandia, explicaba que un 60% de los participantes provenían de la Comunitat Valenciana, mientras que el resto llegaban principalmente de Madrid y Barcelona. Gandia resaltaba que “cada vez hay más interés por destinos accesibles y auténticas como Ontinyent, lejos de las masificaciones de las grandes ciudades”, y ponía en valor “la gastronomía tradicional y la facilidad para disfrutar de la oferta cultural y patrimonial de la ciudad”. Así mismo, tenía palabras de agradecimiento hacia el ayuntamiento “por el apoyo recibido y por la implicación mostrada durante toda la organización del acontecimiento”.

Noticias relacionadas

A lo largo del fin de semana, los y las participantes han visitado espacios emblemáticos como el Museo del Textil de la Comunitat Valenciana, el Parque de las Mamás Belgas, los refugios antiaéreos, el centro histórico o el parque inundable, además de participar en actividades gastronómicas y en una gala conmemorativa celebrada a la Sala Gomis. El encuentro ha servido para que los creadores de contenido compartan con miles de seguidores imágenes, videos y experiencias vinculadas a Ontinyent.