Xàtiva busca director para dar un nuevo rumbo a los museos municipales

El Ayuntamiento de Xàtiva ha publicado las bases de la convocatoria para cubrir la plaza de dirección de los museos municipales, vacante desde la jubilación de Ángel Velasco en 2024. La selección del puesto directivo -vinculado a una titulación A, subgrupo A1- se realizará por libre designación, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad.

Entre los requisitos exigidos a los aspirantes figuran las titulaciones de Licenciatura o grado en Historia del Arte, Geografía e Historia, Arqueologías, Bellas Artes, Antropología, Conservación-Restauración de Bienes Culturales, Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural o equivalentes. Se demanda además un nivel de conocimientos de valenciano C1 y formación técnica relacionada con las funciones del puesto.

El responsable se encargará de ejercer la dirección artística de las actividades que se tienen que desarrollar por lo que se refiere a la exposición, producción, educación, investigación, difusión y comunicación, a tiempo que ejercerá la gestión administrativa, económica y presupuestaria y técnica de los museos, siendo responsable de su control y supervisión. Por último, coordinará las exposiciones y organizará y gestionará la prestación de servicios de los museos de Xàtiva, así como de "otros espacios expositivos que pudieran crearse en un futuro", puntualizan las bases.

De forma más específica, la convocatoria recalca que la nueva dirección deberá plantear las mejoras formas de integración de los museos de la ciudad en la sociedad; establecer programas de visitas; definir y ejecutar estrategias de promoción de los museos de la ciudad, delimitar y ejecutar un plan de mantenimiento de las piezas artísticas existentes y de rehabilitación de aquellas que necesitan intervenciones; establecer nexos de acción con los centros educativos de la ciudad y alrededores para promocionar la cultura de los museos entre la población estudiante; supervisar y gestionar las colecciones de arte; establecer una estrategia de marketing de los museos de Xàtiva, describir, inventariar y catalogar las obras existentes; promocionar la cesión e intercambio de colecciones con artistas y otros museos e instituciones pública y privadas y asesorar en la manipulación y traslado de las obras de arte cuando resulte necesario.

Optimización de recursos humanos

Igualmente, el directivo tendrá que asumir la dirección y gestión de los recursos humanos que se pongan a su alcance para implementar una organización que permita la explotación óptima de los recursos museísticos de la ciudad.

En el examen de las propuestas recabadas durante el proceso, la valoración de méritos se baremará con un máximo de 18 puntos, mientras que la formación (estar en posesión de másters, otras titulaciones universitarias, doctorados o otros cursos) podrá conceder al aspirante 8 puntos adicionales. La experiencia profesional en materias relevantes para el objeto del puesto dará 10 puntos, lo mismo que la memoria. Por último, la entrevista a quienes se postulan al puesto otorgará como mucho 5 puntos.

El cese del nuevo director podrá producirse con carácter discrecional por parte del gobierno municipal y no dará derecho a ninguna indemnización.