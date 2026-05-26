Xàtiva corta el agua en varias calles para sustituir una acometida de la red municipal

El Ayuntamiento de Xàtiva ha avisado de un corte de agua potable que tendrá lugar mañana miércoles, 27 de mayo, en varias calles de la ciudad para llevar a cabo una actuación en la red de agua municipal, en una acometida de la calle Gregorio Molina. El corte del suministro de agua potable afectará a la red nº4 y se producirá entre las 9:15 y las 15 horas.

Durante ese periodo de tiempo, no habrá servicio de agua potable en las calles Carlos Sarthou, Pere IV, San Antonio Maria Claret, Ximen de Tovia, Baixada de l’Estació (en los números pares de esta vía), Gregorio Molina, Cerdán de Tallada y Canónigo Cirujeda.

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Los operarios municipales van a sustituir una acometida en la calle Gregorio Molina. Se cambiará la conexión con la tubería que enlaza la red general de distribución del agua potable con la instalación de una propiedad que presenta algún problema.