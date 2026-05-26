Xàtiva consigue una subvención de más de 123.000 euros para actuaciones de prevención de catástrofes naturales

Xàtiva ha conseguido una subvención de 123.263,54 euros dentro de la convocatoria de ayudas directas de carácter excepcional para la prevención de catástrofes naturales impulsada por la Diputación de Valencia para el ejercicio 2025.

Las actuaciones previstas tienen como objetivo reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias en el término municipal, especialmente en relación con incendios forestales, inundaciones y episodios de calor extremo.

Entre las principales inversiones destaca la actualización del Plan Territorial Municipal frente a Emergencias (PMT) y de los planes específicos de riesgo por inundaciones, incendios forestales y riesgos sísmicos, con una inversión prevista de 18.148,79 euros.

Además, se contempla la instalación de dos nuevos hidrantes contra incendios, con una dotación de 77.416,83 euros. Uno de ellos se situará en el Vial X-30 de la ronda Pereres, en el polígono industrial La Vila, mientras que el otro se ubicará en la calle Forn del Vidre, en la parte más alta del núcleo urbano, considerada una zona de interfaz urbano-forestal.

El proyecto incluye también actuaciones de formación y capacitación en organización y respuesta ante emergencias dirigidas al personal municipal, agrupaciones de Protección Civil y ciudadanía en general, con simulacros periódicos y acciones de autoprotección en centros educativos y para colectivos vulnerables. Esta línea cuenta con una inversión de 18.148,79 euros.

Por último, se destinarán 9.549,13 euros a la identificación y habilitación de espacios frescos y a la instalación de elementos para hacer frente a las olas de calor, concretamente en la zona verde y de esparcimiento Villa María, ubicada en el polígono industrial La Mola.

La concejala de Medio Ambiente, Susanna Gomar, ha destacado que «con estos 123.000 euros de la Diputación podremos llevar adelante unas actuaciones que nos permitirán avanzar en la prevención frente a situaciones de emergencia derivadas tanto de los incendios forestales como de los episodios meteorológicos extremos, que desgraciadamente son cada vez más frecuentes. Apostamos por una Xàtiva más segura y mejor preparada con nuevos puntos de abastecimiento de agua, espacios verdes y formaciones públicas para responder rápidamente ante situaciones de emergencia».

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Se trata de la quinta subvención en materia de prevención conseguida durante esta legislatura, fruto del trabajo constante y coordinado del personal técnico municipal para seguir avanzando en la mejora de la seguridad y el bienestar de los vecinos y vecinas de Xàtiva.