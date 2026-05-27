La actriz Lydia Bosch lleva al Teatre Echegaray un espectáculo inspirado en la obra de Joaquín Sorolla
"El alma de Sorolla" combina interpretación, música en directo y narrativa visual en una propuesta escénica en la que también intervienen el tenor Javier Palacios y el pianista José Madrid
La programación cultural municipal de Ontinyent incluye el próximo sábado 6 de junio el espectáculo “El alma de Sorolla”, una propuesta escénica innovadora inspirada en el universo mediterráneo y la obra del pintor valenciano Joaquín Sorolla. La representación tendrá lugar a las 19:00 horas en el Teatro Echegaray y contará con la participación protagonista de la conocida actriz Lydia Bosch, acompañada por el tenor Javier Palacios y el pianista José Madrid.
El espectáculo plantea una experiencia artística donde se fusionan interpretación, música en directo y proyecciones visuales para ofrecer al público un viaje emocional alrededor de la luz, la sensibilidad y la estética mediterránea vinculada a la obra de Sorolla. Con una duración aproximada de 70 minutos, la propuesta destaca por una puesta en escena elegante y evocadora que ya ha recibido una gran acogida en sus primeras representaciones.
El regidor de Cultura, Àlex Borrell, destacaba que “continuamos trabajando para ofrecer a Ontinyent una programación cultural variada y de calidad, con espectáculos que aportan experiencias diferentes y atractivas para el público”. El responsable municipal remarcaba igualmente que “esta propuesta combina varias disciplinas de manera muy especial, y además nos da la oportunidad de disfrutar de una figura muy estimada y reconocida cómo es Lydia Bosch”.
Las entradas para “El alma de *Sorolla” se pueden adquirir anticipadamente al precio de 12 euros en la web de Caixa Ontinyent y en la Casa de Cultura, y el día de la representación en entrada general al precio de 15 euros y de 12 en entrada reducida.
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