El alcalde de l'Olleria traslada su apoyo a las reivindicaciones del profesorado en huelga

El alcalde de l'Olleria, Ramón Vidal Soler, y el regidor de Educación, Daniel Semper, mantuvieron este martes una reunión en el Ayuntamiento con representantes del profesorado en huelga y los equipos directivos del CEIP Isabel la Católica, el CEIP Sanchis Guarner y el IES Vermellar de la localidad.

Durante el encuentro, el personal docente expuso las principales problemáticas que afectan actualmente a los centros educativos y las reivindicaciones vinculadas a la huelga educativa. Tanto el alcalde como el regidor escucharon sus demandas y trasladaron su apoyo a las peticiones planteadas por el profesorado.

Con este posicionamiento, Ramón Vidal Soler se suma a otras alcaldías gobernadas por el Partido Popular, como las de Canals o Polop, que en los últimos días también han expresado públicamente su espaldarazo a las reivindicaciones de la comunidad educativa y a la necesidad de continuar avanzando en la mejora de la educación pública.

El alcalde ha destacado que “hay que escuchar el profesorado y atender las necesidades reales de los centros educativos”, al mismo tiempo que ha defendido la importancia del diálogo y del consenso para encontrar soluciones que benefician tanto el personal docente como el alumnado.

Apoyo de la plataforma de pensionistas de la Costera

Por otra parte, la Plataforma en defensa de las Pensiones Públicas de Xàtiva – La Costera ha mostrado su apoyo a la actual movilización del profesorado, alumnado y familias en defensa de sus derechos, sus condiciones laborales y de la escuela pública. "Tan importante como un Sistema de Pensiones Públicas digno y solidario, es la existencia y funcionamiento de un Sistema Público de Enseñanza bien financiado, con infraestructuras modernas y adaptadas al siglo XXI y con mejores condiciones laborales y económicas del profesorado", indican en un comunicado.

"Es imprescindible que pueda competir, en igualdad de condiciones, con los modelos de enseñanza privatizadores que potencia tradicionalmente la derecha y sus gobiernos. Sólo y, especialmente la enseñanza pública, contribuye realmente a potenciar el ascensor social para que la clase trabajadora y las familias con mayor vulnerabilidad puedan acceder en condiciones menos desfavorables al conocimiento que proporciona el estudio, básico para su desarrollo personal", inciden desde la Plataforma de pensionistas de la Costera.

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"Salvo ejemplos contados, la enseñanza privada y la concertada reproducen la estructura social desigual en función del nivel socio-económico de partida. No estamos en contra de la enseñanza concertada y privada, pero el esfuerzo principal de un gobierno justo ha de ser para la enseñanza pública. Animamos a la sociedad xativina y a su tejido social a apoyar las justas reivindicaciones del profesorado", apostillan.