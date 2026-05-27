Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaManifestación València hoyUCO FerrazCostco PaternaMercado fichajes Valencia CFVenta pisos ValenciaHuelga metrovalencia
instagramlinkedin

El alcalde de l'Olleria traslada su apoyo a las reivindicaciones del profesorado en huelga

Ramón Vidal (PP) muestra su espaldarazo a las demandas de la comunidad educativa local tras una reunión en la que se expusieron las problemáticas de los centros

El alcalde de l'Olleria, reunido con el profesorado y los equipos directivos de los centros educativos locales.

El alcalde de l'Olleria, reunido con el profesorado y los equipos directivos de los centros educativos locales. / A.O.

Lluis Cebriá

Xàtiva

El alcalde de l'Olleria, Ramón Vidal Soler, y el regidor de Educación, Daniel Semper, mantuvieron este martes una reunión en el Ayuntamiento con representantes del profesorado en huelga y los equipos directivos del CEIP Isabel la Católica, el CEIP Sanchis Guarner y el IES Vermellar de la localidad.

Durante el encuentro, el personal docente expuso las principales problemáticas que afectan actualmente a los centros educativos y las reivindicaciones vinculadas a la huelga educativa. Tanto el alcalde como el regidor escucharon sus demandas y trasladaron su apoyo a las peticiones planteadas por el profesorado.

Con este posicionamiento, Ramón Vidal Soler se suma a otras alcaldías gobernadas por el Partido Popular, como las de Canals o Polop, que en los últimos días también han expresado públicamente su espaldarazo a las reivindicaciones de la comunidad educativa y a la necesidad de continuar avanzando en la mejora de la educación pública.

El alcalde ha destacado que “hay que escuchar el profesorado y atender las necesidades reales de los centros educativos”, al mismo tiempo que ha defendido la importancia del diálogo y del consenso para encontrar soluciones que benefician tanto el personal docente como el alumnado.

Apoyo de la plataforma de pensionistas de la Costera

Por otra parte, la Plataforma en defensa de las Pensiones Públicas de Xàtiva – La Costera ha mostrado su apoyo a la actual movilización del profesorado, alumnado y familias en defensa de sus derechos, sus condiciones laborales y de la escuela pública. "Tan importante como un Sistema de Pensiones Públicas digno y solidario, es la existencia y funcionamiento de un Sistema Público de Enseñanza bien financiado, con infraestructuras modernas y adaptadas al siglo XXI y con mejores condiciones laborales y económicas del profesorado", indican en un comunicado.

"Es imprescindible que pueda competir, en igualdad de condiciones, con los modelos de enseñanza privatizadores que potencia tradicionalmente la derecha y sus gobiernos. Sólo y, especialmente la enseñanza pública, contribuye realmente a potenciar el ascensor social para que la clase trabajadora y las familias con mayor vulnerabilidad puedan acceder en condiciones menos desfavorables al conocimiento que proporciona el estudio, básico para su desarrollo personal", inciden desde la Plataforma de pensionistas de la Costera.

Noticias relacionadas

"Salvo ejemplos contados, la enseñanza privada y la concertada reproducen la estructura social desigual en función del nivel socio-económico de partida. No estamos en contra de la enseñanza concertada y privada, pero el esfuerzo principal de un gobierno justo ha de ser para la enseñanza pública. Animamos a la sociedad xativina y a su tejido social a apoyar las justas reivindicaciones del profesorado", apostillan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
  2. La huelga de profesores cambia de escenario en su día 12: ¿qué pasa a partir de ahora?
  3. Educación logra un 'microacuerdo' por los salarios con CSIF y ANPE y rompe el bloque sindical
  4. Hacienda envía cartas a 13.000 contribuyentes valencianos por errores en la declaración de la Renta
  5. Los profesores de los tribunales correctores de la PAU amagan con dimitir en bloque si no hay solución negociada a la huelga educativa
  6. Costco inicia las obras del futuro hipermercado en Paterna que prevé abrir a finales de 2027
  7. Abre la primera piscina de verano a diez minutos de València
  8. Lecciones de una huelga docente indefinida

El alcalde de l'Olleria traslada su apoyo a las reivindicaciones del profesorado en huelga

El alcalde de l'Olleria traslada su apoyo a las reivindicaciones del profesorado en huelga

La Escola de Ciclisme d’Ontinyent sube al podio en el Memorial Salvador Agulles de Picassent

El precio de la vivienda bate un nuevo récord en Ontinyent tras el mayor incremento en 12 años

El precio de la vivienda bate un nuevo récord en Ontinyent tras el mayor incremento en 12 años

La gigantesca nave de 8.300 m2 que se alquila en Xàtiva por 55.000 euros: de sede de Llanera a la quiniela de los juzgados

La gigantesca nave de 8.300 m2 que se alquila en Xàtiva por 55.000 euros: de sede de Llanera a la quiniela de los juzgados

Moixent busca empresa para la atención a los dependientes

Ontinyent impulsa un servicio psiquiátrico para suplir las carencias en la atención a menores con problemas

Barro real de la DANA y huellas de perros de rescate: Lluci Juan presenta "Paiporta 2024: memòria, fang i solidaritat"

Barro real de la DANA y huellas de perros de rescate: Lluci Juan presenta "Paiporta 2024: memòria, fang i solidaritat"

El Consell acondiciona y promociona las sendas locales de Bicorp y Quesa

El Consell acondiciona y promociona las sendas locales de Bicorp y Quesa
Tracking Pixel Contents