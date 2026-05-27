Álex Redondo dirigirá el CD Olímpic la próxima temporada

El CD Olímpic de Xàtiva ha anunciado el fichaje de Álex Redondo como nuevo entrenador del primer equipo para la próxima temporada, 2026/2027. El técnico valenciano llega con el objetivo de liderar un proyecto ambicioso y devolver la ilusión a la afición setabense.

El club ha elegido a Redondo por su amplia trayectoria tanto como futbolista como entrenador, acumulando ascensos y promociones en Preferente y Tercera División, lo que le convierte en un perfil ideal para afrontar los retos del club, anuncian en un comunicado desde la entidad de Xàtiva.

Álex Redondo conoce perfectamente el Camp de La Murta, ya que defendió la camiseta del CD Olímpic como jugador, logrando el campeonato de Liga Preferente y el ascenso a Tercera División. Además, pasó por clubes como UD Alzira, Guadassuar CF, SC Requena, Benigànim CF y CD Acero, consolidando una destacada trayectoria competitiva como jugador de fútbol. En los banquillos, destaca su etapa en la UD Castellonense como segundo entrenador, siendo pieza clave en el campeonato de Liga y el ascenso a Tercera División, además de la consolidación del club en la categoría.

Su filosofía de juego se basa en el equilibrio táctico, la competitividad y la gestión de grupo, apostando por equipos organizados, con identidad y máxima exigencia, resaltan desde el Olímpic. El proyecto para la temporada 2026/2027 buscará la estabilidad y crecimiento del primer equipo, reforzar la conexión con la grada y profesionalizar las estructuras internas del club.

El nuevo entrenador del CD Olímpic ha mostrado un firme compromiso con la cantera y el desarrollo del talento local, facilitando la integración de jóvenes jugadores en el primer equipo y reforzando el sentimiento de pertenencia. El CD Olímpic de Xàtiva ha dado la bienvenida a Álex Redondo y le desea “el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. ¡Juntos por el objetivo, CD Olímpic!”, expresan en el comunicado.

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Despedida de Rueda

Redondo sustituirá en el banquillo del Olímpic a José Manuel Rueda, a quien el club de Xàtiva ha agradecido “todo el trabajo, compromiso y dedicación realizados durante todos estos años, primero defendiendo nuestros colores como jugador y posteriormente como entrenador”, expresaron desde la entidad al anunciar la marcha del técnico. Afirmaron que “José Manuel ha sido y seguirá siendo parte importante de esta familia y de la historia de nuestro club. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Esta será siempre tu casa. Gracias por todo y mucha suerte en tus próximos retos”.