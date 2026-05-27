Anna inicia la mayor inversión hidráulica de las últimas décadas con la renovación integral del depósito de agua potable de El Charral

El Ayuntamiento de Anna ha iniciado este miércoles una de las actuaciones más importantes y estratégicas para el municipio en las últimas décadas: la renovación integral del depósito de cabecera de aguas potables de El Charral, una infraestructura esencial para garantizar el suministro de agua a toda la población.

Inicio de los trabajos en el depósito de agua potable de Anna. / Ajuntament Anna

La actuación, que ha sido adjudicada por un importe de 237.575,03 euros tras el correspondiente proceso de licitación pública, supone una intervención histórica sobre una instalación muy antigua en la que, durante décadas, no se habían realizado actuaciones de gran calado, señalan desde el consistorio. Con el objetivo de poder ejecutar esta obra prioritaria, el ayuntamiento aprobó en un pleno extraordinario y urgente la correspondiente dotación presupuestaria necesaria para sacar adelante la licitación y acelerar todos los trámites administrativos.

Desde el consistorio se recuerda que las deficiencias detectadas en el depósito “nunca han afectado, ni afectan, ni afectarán a la calidad del agua potable suministrada a la población”. La empresa concesionaria del servicio ha garantizado en todo momento la aptitud del agua para el consumo humano, mientras el ayuntamiento ha trabajado de manera coordinada con la oficina técnica municipal, la empresa concesionaria y distintos despachos técnicos externos desde principios de 2025 para diseñar una solución definitiva y de futuro. La obra comenzó con el acondicionamiento del camino de acceso al depósito, una actuación imprescindible para permitir la entrada de maquinaria y el desarrollo de unos trabajos de gran complejidad técnica.

El alcalde de Anna, Miguel Marín, ha destacado la trascendencia de esta actuación para el municipio: “Estamos ante una obra esencial no solo para el futuro de Anna, sino también para su presente. El agua es un bien de primera necesidad y garantizar un suministro seguro y eficiente es una obligación y una prioridad absoluta para este ayuntamiento”. El primer edil también ha querido poner en valor la dificultad técnica de la intervención debido al estado de la infraestructura: “La situación en la que se encuentra actualmente el depósito obliga a trabajar con máxima responsabilidad y extremando todas las medidas de seguridad. Es una obra compleja, con una parte importante de peligrosidad técnica, pero absolutamente necesaria después de décadas sin inversiones estructurales en esta infraestructura”.

Asimismo, Miguel Marín ha subrayado el esfuerzo económico y administrativo realizado por el ayuntamiento para poder ejecutar esta actuación: “Sabíamos que no podíamos seguir aplazando una intervención de esta magnitud. Por eso actuamos con rapidez, habilitando la financiación necesaria y priorizando una inversión que es fundamental para la tranquilidad, el bienestar y el futuro de nuestros vecinos y vecinas”.

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Desde el Ayuntamiento se insiste en que durante toda la ejecución de las obras quedará garantizado el suministro de agua potable a la población, trabajando en todo momento con planificación, coordinación y responsabilidad. Con esta actuación, Anna da un paso decisivo hacia la modernización de una infraestructura básica y estratégica, reafirmando el compromiso municipal con la mejora de los servicios públicos esenciales y con el futuro del municipio.