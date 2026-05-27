El conseller de Sanidad responde a las críticas de 60 médicos del área Xàtiva-Ontinyent: "Planificamos según las necesidades"

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado hoy que el nuevo hospital de Ontinyent estará operativo el próximo lunes, 1 de junio, tras completarse el traslado de los doce pacientes actualmente ingresados en el antiguo complejo de la ciudad, que seguirá activo para atender a enfermos de baja complejidad primero, y a crónicos más adelante. Gómez ha formado parte de una amplia comitiva que ha visitado las instalaciones emplazadas en la capital de la Vall d'Albaida.

Y a preguntas de Levante-EMV ha contestado las críticas -que ha definido como 'sugerencias'- que un colectivo de 60 médicos hizo públicas el pasado 22 de abril sobre la "falta de planificación" y los problemas que puede conllevar la apertura del nuevo complejo sanitario y el mantenimiento del antiguo como centro de crónicos por la "sobrecarga de trabajo". Así, el titular autonómico de la cartera de Sanidad ha confirmado ser consciente de la situación: "Nosotros estamos expectantes y atentos ante cualquier tipo de reivindicación o cualquier tipo de sugerencia que se nos pueda hacer. Pero no es menos cierto que por lo que respecta a la planificación sanitaria, la planificación de recursos, la planificación de infraestructuras, la planificación de curvas epidemiológicas, la planificación de impacto en cualquier tipo de estructura abierta -tal como puede ser un centro de salud o un propio hospital- quienes sabemos todos los datos somos nosotros. Hace un par de años, creo recordar, nombramos al hospital de Ontinyent de difícil cobertura".

Así son las nuevas instalaciones del hospital de Ontinyent / Agustí Perales Iborra / PERALES IBORRA

"E hicimos lo mismo en el hospital de Xàtiva a finales del año pasado, que pertenece al mismo departamento. A día de hoy es una realidad que hemos sacado 900 plazas de difícil cobertura, a las que se han presentado 3.000 aspirantes. Es decir, de entrada tenemos un impacto absolutamente positivo y estamos convencidos de que las 900 plazas vacantes que antaño no se cubrían, se van a cubrir. Cuando nosotros empecemos a funcionar, nos basaremos en los estándares de calidad, en las ratios, en los indicadores de actividad y en la evolución de los patrones epidemiológicos para que se sigan tomando las decisiones que sean necesarias, porque la planificación sanitaria es absolutamente dinámica. También hay valorar un impacto de un hospital de agudos que se abre el lunes, saber el impacto que esto va a tener en el patrón epidemiológico y a partir de ahí iremos planificando, tanto en recursos humanos como en infraestructuras", ha proseguido Marciano Gómez.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, con el alcalde de Ontinyent, en su visita de este miércoles al nuevo hospital. / Perales iborra

Repreguntado sí se había tenido en cuenta los reclamos de los médicos, ha enfatizado que "estamos en una democracia y yo no lo entiendo como crítica, yo lo entiendo como una opinión, como algo a tener en cuenta. Es lógico, es además hasta justo, el hecho de que alguien que está trabajando pueda, en base exclusivamente a su trabajo, buscar reivindicaciones. Pero, lo repito para que quede más claro: la visión global de la situación de la sanidad pública valenciana y concretamente en el departamento de Xàtiva-Ontinyent la tiene la Conselleria de Sanidad y está tomando decisiones en base a las necesidades que se consideran oportunas", ha comentado.

Y ha anunciado que al finalizar la visita al hospital de Ontinyent iba a tener una reunión con los jefes de servicio de los hospitales de Xàtiva y Ontinyent: "No hay nada mejor que sentarse con compañeros e intercambiar opiniones. Vamos a intercambiar opiniones de cara a cara y con conocimientos científicos, académicos y profesionales como los que tienen ellos y tengo yo, que llevo 41 años de médico", ha apostillado el conseller.

Asistentes a la reunión mantenida por el conseller Marciano Gómez con los jefes de servicio de los hospitales de Xàtiva y Ontinyent. / Conselleria de Sanidad

"Todo está programado"

Durante la visita institucional, Gómez ha departido con algunos facultativos y responsables del servicio. En la mayoría de ocasiones -como era normal dado el escenario- los profesionales han destacado los cambios en la infraestructura. A su vez, el conseller ha apuntado que la planificación del traslado en la adecuada: "Todo está programado. Es justo reconocer el trabajo del equipo directivo para que no haya ningún problema". Eso sí, tras ser consultado por la presencia de materiales de obra a la entrada de maternidad, el conseller ha apuntado que "con 85 millones de actos sanitarios al año, con un presupuesto de 9.187 millones de euros al año, con 24 hospitales de agudos, con casi mil centros de salud y con 75.000 trabajadores, no sé si hay material de obra. Entiendo que si lo hay, lo quitarán cuanto antes".

Por último, el conseller también ha sido preguntado por una paciente cuando iba a entrar en el hospital: "Quería transmitirle que no hay personal cualificado desde hace mucho tiempo. Muchos no se quedan. Por ejemplo, yo acabo de salir de salud mental y se lo he tenido que contar de nuevo toda mi vida a otro psicólogo porque el que me atendía se ha ido...", Gómez ha departido con su interlocutora y le ha contestado en términos similares a los que ya había utilizado con los medios, con argumentos centrados en las plazas de difícil cobertura que han sido ya convocadas.