La diputación da luz verde al primer carril bici urbano de Xàtiva con una inversión de 800.000 euros

La Diputació de València financiará la primera fase del carril bici en el casco urbano de Xàtiva, la construcción de una sala multiusos en Anna, la reurbanización del barrio del Castillo de Bolbaite y la habilitación de estacionamiento en el polígono de Bicorp. Estos son algunos de los proyectos incluidos en el último decreto del principal programa inversor de la Diputación, que presenta inversiones por valor de 2.275.000 euros en la Canal de Navarrés, por algo más de un millón en la Costera y 360.000 euros en la Vall d’Albaida.

La Costera es la comarca con más actuaciones aprobadas en la última entrega del Pla Obert, una decena presentadas por La Font de la Figuera (tres proyectos); Xàtiva y L’Alcúdia de Crespins (dos proyectos); Llocnou d’en Fenollet, Torrella y La Granja de la Costera. Destaca el primer carril bici urbano de Xàtiva, una obra presupuestada en más de 800.000 euros que “mejorará la movilidad y acabará con el abismo de las vías del tren, conectando el municipio con los polígonos y zonas verdes”, explica la vicepresidenta Natàlia Enguix, coordinadora del plan.

Sin abandonar la comarca, L’Alcúdia de Crespins instalará juegos infantiles en el parque Jaume I y reformará la pista de futbito del polideportivo; La Font de la Figuera hará mejoras en el suministro eléctrico y comprará contenedores para residuos y un wc portátil; Torrella instalará una placa fotovoltaica en la cubierta del ayuntamiento; Llocnou d’en Fenollet dispondrá de equipamiento para el gimnasio del polideportivo; y La Granja de la Costera protegerá el suelo del parque con losetas de caucho. “En cada decreto hay una gran variedad de actuaciones aprobadas, desde proyectos de legislatura para renovar o construir espacios públicos hasta pequeñas obras o servicios que son muy importantes para la calidad de vida en nuestros pueblos”, señala la vicepresidenta Enguix.

Proyectos de legislatura en la Canal

El ejemplo de esos proyectos de legislatura lo encontramos en la Canal de Navarrés, que cuenta con una inversión de 2.275.000 euros para las iniciativas presentadas por Anna, Bolbaite y Bicorp. “La sala multiusos es una actuación muy demandada por las vecinas y vecinos de Anna, y ahora podrá convertirse en realidad con esta inversión de más de un millón de euros, después de un intenso trabajo por parte del ayuntamiento desde el inicio de la legislatura para superar los trámites burocráticos”, apunta Natàlia Enguix.

La comarca pondrá en marcha otros dos proyectos: la reurbanización del barrio del Castillo de Bolbaite, con renovación del ciclo integral del agua (375.000 euros); y la construcción de estacionamiento disuasorio junto a la carretera CV-580 en la zona del polígono de Bicorp, con una inversión de 775.000 euros.

Actuaciones en la Vall d'Albaida

La Vall d’Albaida continúa siendo una de las comarcas más activas en la ejecución de proyectos financiados por el Pla Obert de la Diputación. A la comarca le corresponden 33,8 millones, 5,6 más que con los planes de inversión de la anterior legislatura. Las ocho actuaciones aprobadas en el último decreto del plan elevan a 147 los proyectos en marcha o ejecutados, con una dotación económica de 16 millones de euros.

Entre las nuevas solicitudes aprobadas en la Vall destaca la reforma y ampliación de la zona deportiva de Benissoda, con una inversión de 190.000 euros. Además, Fontanars instalará un sistema de control de acceso con pago automático a la piscina; Alfarrasí mejorará la acústica de la sala multiusos; y El Palomar comprará equipamiento de cocina para el centro gastronómico San Antonio, mobiliario para el centro cultural y un aparato de gimnasia. Por último, la Mancomunidad Vall d’Albaida invertirá recursos del Pla Obert en la consolidación estructural del Museu d’Etnologia de la comarca.

A nivel provincial, el Pla Obert suma ya 1.121 proyectos en marcha o ejecutados en las comarcas valencianas, con una inversión cercana a los 172 millones de euros de los 350 millones de los que consta el plan cuatrienal. Estas cifras se han alcanzado tras la aprobación del último decreto, con fecha 25 de mayo, en el que se da luz verde a 68 iniciativas presentadas por 45 ayuntamientos y tres mancomunidades, con una dotación global de 13,7 millones.