La Escola de Ciclisme d’Ontinyent sube al podio en el Memorial Salvador Agulles de Picassent

La Escola de Ciclisme d’Ontinyent volvió a demostrar este pasado sábado el gran momento de forma y evolución de sus jóvenes corredores con una destacada participación en el 36.º Memorial Salvador Agulles, disputado en Picassent y organizado por el Bici-Club Picassent. La jornada estuvo marcada por el esfuerzo, la técnica y varios podios para los ciclistas ontinyentins, tanto en las pruebas de habilidad como en las carreras en línea.

Jaume Beneyto en el segundo puesto del podio en el Memorial de Picassent. / Club Ciclista Ontinyent

La competición empezó con la tradicional prueba de gymkana, donde los más pequeños pusieron a prueba su destreza sobre la bicicleta. En la categoría de Promesas, Maties Mestre y Kendall López consiguieron situarse entre los quince primeros clasificados, completando también una buena actuación Vega Bonell, Leo Marrahí, Vega de Lamo, Llum Bonell y Erik Mollà.

En cuanto a la categoría de Infantiles, participaron Jaume Beneyto, Alejandro Pulgarin, Pau Vallés, Nicolás Sanz, Daniel Mullor y Tono Colorado, demostrando una gran habilidad técnica en un circuito exigente. Posteriormente, se disputó la prueba en línea, sobre un trazado muy completo y divertido preparado por el Bici-Club Picassent, caracterizado por una larga subida hasta meta y varios giros técnicos que obligaron a los participantes a mostrar el mejor de su control sobre la bicicleta. En la categoría de Promesas, los ciclistas de la Escola de Ontinyent volvieron a competir con gran nivel, destacando especialmente la segunda posición femenina de Llum Bonell en promesas de primer año, así como la victoria de Kendall López en promesas femenina de segundo año, subiendo a lo más alto del podio.

Kendall, de la Escola de Ciclisme de Ontinyent, en el podio de la prueba en Picassent. / Club Ciclista Ontinyent

En la categoría de Alevines, Hugo Felipe, Teo Soriano y Vera Mollà representaron el club con una gran actuación, destacando de nuevo Vera Mollà, que consiguió una meritoria segunda posición en alevines de primer año. También destacó Marc Beneyto, que finalizó dentro de los diez primeros clasificados en la categoría de alevines de segundo año.

Por último, en la categoría de Infantiles, los resultados volvieron a ser muy positivos para los corredores ontinyentins. Alejandro Pulgarin consiguió una excelente segunda posición en infantiles de primer año, mientras que Jaume Beneyto también subió al podio con una meritoria segunda plaza en infantiles de segundo año.

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Pulgarín, de la Escola Ciclista Ontinyent, en el podio en Picassent. / Club Ciclista Ontinyent

Desde la Escola de Ciclisme de Ontinyent valoran muy positivamente la jornada, “no solo por los resultados obtenidos, sino también por la actitud, el esfuerzo y la progresión mostrada por todos los corredores y corredoras, que continúan creciendo deportivamente carrera tras carrera y consolidando el gran trabajo de base que se desarrolla en el club”.