Los evaluadores del récord a la falla más pequeña del mundo visitarán Xàtiva el próximo 26 de junio

Fue uno de los temas más comentados durante la celebración 2026 de las Fallas en Xàtiva, unas fiestas que movilizan a gran parte de los vecinos y que llenan de bullicio y tradición las calles de la capital de la Costera. Los integrantes de la comisión Passeig Cardenal-Serra apostaron por la innovación y presentaron un monumento en tamaño diminuto protagonizado por un personaje que emulaba al cantautor Raimon en versión "caganer".

Y ya se sabe: romper con las tradiciones puede levantar ampollas, por lo que en los debates se suscitaron todo tipo de opiniones en torno al proyecto. Tal y como adelantó Levante-EMV en exclusiva, la agrupación setabense aspiraba con su iniciativa a contar con un récord mundial: el de la falla más pequeña del mundo. Y su propósito podrá hacerse realidad el próximo 26 de junio, cuando se ha programado la visita a Xàtiva del equipo evaluador del Official World Record (OWR), una organización no gubernamental (ONG) fundada en la Unión Europea que se dedica al registro, verificación y homologación de récords mundiales y que Nació como una alternativa inclusiva y rigurosa al tradicional -y quizás más conocido- sistema de Guinness World Record.

Rafa Morata, portavoz de la comisión y miembro de la junta, ha atendido a este diario y confirmado la fecha: "Nos pusimos en contacto con ellos y les explicamos que la falla debía quemarse, que es algo efímero. Tramitamos toda la documentación, hicimos fotos y encargamos dos réplicas exactas. Una será para la evaluación y la otra la queremos entregar al Ayuntamiento de Xàtiva". "Ahora tienen que venir, medirlo todo y ver que cuadra. Hemos realizado un extenso trabajo y una inversión cercana a los 9.000 euros para tener el récord. Y hemos podido hacer frente al dispendio gracias a los patrocinadores".

La falla más pequeña del mundo medía algo más de 6 centímetros. / Levante-EMV

De hecho, la comisión Passeig-Cardenal Serra ha convocado una fiesta el próximo 27 de junio para conmemorar el logro: "Este 2026 ha sido un año muy especial para nuestra comisión fallera. Un año lleno de reformas, cambios y momentos complicados. En definitiva: mucho esfuerzo e ilusión de toda la Falla. Hemos cambiado de casal, reforma incluida ,trabajamos mucho por la Cabalgata y hemos llevado adelante la creación de la falla más pequeña de la Historia. Es por todo ello, y concretamente por el mini-monumento que decidimos cerrar todo este precioso periplo con un acto en que se nos acreditarán con el Official World Record... Este también es un acto de gratitud al mundo de las fallas, a las fallas de Xàtiva, a nuestra ciudad, al Ayuntamiento pero en especial, a la Junta Local Fallera y a nuestros Falleros y Falleras. Una conclusión al ejercicio de 2026 por todo alto que queremos abrir a todo el mundo, sean o no del mundo fallero. Recibiremos el certificado que nos acredita mundialmente como la falla más pequeña de la Historia. También, presentaremos nuestra nueva banda de música Picat’t i Bufa’t y después, acabaremos con música en directo... Será el 27 de junio a las 19:30 horas", exponen.

Y ya adelantan sus intenciones de presentar otro monumento rompedor en 2027: "Somos una comisión joven y queremos que la innovación sea una de nuestras señas. Estamos barajando ideas, pero seguro que también dará que hablar. Creo que podemos llegar a ser hasta 200 falleros, pero somos una agrupación viva, abierta a propuestas".

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Cabe recordar que la falla en versión miniatura quedó en la última posición de su categoría, algo que desde Passeig Cardenal-Serra explicaron que sabían lo que podía pasar.