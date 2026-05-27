La gigantesca nave de 8.300 m2 que se alquila en Xàtiva por 55.000 euros: de sede de Llanera a la quiniela de los juzgados

Es, con diferencia, la propiedad más grande que se oferta en el mercado en Xàtiva. El edificio ocupa una superficie construida de 8.300 metros cuadrados (según el catastro) en una cotizada zona de polígono y representa un símbolo de los años dorados del ladrillo. Lo levantó en el año 2005 el gigante de la construcción y la promoción Llanera, SA como sede social, cuartel de operaciones y complejo de oficinas con cuatro plantas de altura sobre rasante, pero pronto pasó a engrosar la cartera de activos vacíos en manos de la división inmobiliario de un banco, tras la quiebra de la compañía setabense.

Después de un largo periodo sin uso bajo el paraguas de Solvia, la propiedad ubicada en la Ronda Sèquia de la Vila, junto al taller de carrocería Apolonio, cambió de manos no hace mucho tras su adquisición por un operador privado. Una consultoría inmobiliaria con sede en València, especializada en el asesoramiento e intermediación en transacciones, la oferta en alquiler desde hace unos meses, por 55.250 euros al mes. Teniendo en cuenta sus dimensiones, el precio equivale a 6,66 €/m2.

Como publicó este diario, el complejo administrativo fue una de las opciones sugeridas por los operadores jurídicos a la Consellera de Justicia, Nuria Martínez, como posible alternativa para albergar nueva sede judicial de Xàtiva. Una vez el departamento autonómico ha decidido cancelar el proyecto diseñado en el antiguo convento de Santa Clara tras 8 años trabajando de la mano en del ayuntamiento en su consecución, Patrimonio de la Generalitat inició hace dos meses un proceso de identificación de localizaciones susceptibles de albergar la infraestructura, ante la ausencia de emplazamientos viables en suelo municipal. De momento, no ha trascendido información sobre la búsqueda.

Uno de los requisitos exigidos por la conselleria es que la nueva sede judicial debe tener al menos 7.000 metros cuadrados construidos, bajo el pretexto de la adaptación a los criterios de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia. El antiguo complejo de Llanera en alquiler mide 8.300 m2. No hay ninguna otra nave que se oferte en los principales portales inmobiliarios con una superficie similar. Martínez anunció recientemente la intención de consignar una línea específica en el proyecto de Presupuestos de la Generalitat -que el PP ha acordado este martes presentar junto a Vox- para proceder a la "adquisición de un inmueble o solar oportuno" en Xàtiva.

Sótano con 70 plazas de parking

Además de sus cuatro plantas, el edificio del polígono de la Vila cuenta con un sótano con 70 plazas de aparcamiento. De su configuración destaca la gran fachada acristalada y sus amplias plantas diáfanas (de 1.650 m² cada una), que permiten "configuraciones flexibles": oficinas abiertas, despachos o áreas técnicas, según detalla el anuncio publicado por Ecom Consultores.

La información inmobiliaria continúa indicando que las escaleras y los dos ascensores de la nave "están estratégicamente ubicados, facilitando la adaptación a distintas necesidades". "El edificio destaca por su luz natural, su accesibilidad universal y sus acabados de calidad, aunque requiere cierta inversión para su actualización", advierten también los mediadores de la operación.

El anuncio destaca la buena ubicación de Xàtiva en el corredor Alicante–Valencia–Albacete, así como su "excelente conexión" con las autovías A-7 y A-35, y la inminente llegada de la Alta Velocidad y del futuro intercambiador de transporte a la estación setabense, características que refuerzan el valor estratégico de la ciudad. Entre los usos permitidos actualmente en el complejo figuran los de oficinas, comercio, hostelería, actividades recreativas, sanitario, deportivo, hospedaje o aparcamiento.

Frente a este inmueble, en la otra parte de la Ronda de la Sèquia de la Vila hay otro complejo administrativo independiente a este que también era propiedad de Llanera.