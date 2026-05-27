"La mala vida": Así es la nueva obra del escritor y guionista de Xàtiva ganador de un Ondas Adrià Espí

El editorial Sembra Llibres ha publicado la nueva obra del guionista, escritor y director Adrià Espí (Xàtiva, 1992). La mala vida es una compilación de cuentos ambientados en el curioso pueblo de Tort, un lugar ficticio donde la realidad no siempre es lo que parece. Narraciones breves que dan forma a un universo creativo único en el panorama literario valenciano.

Reinvención valenciana situada entre la narrativa punk de las novelas ambientadas en Villa de la Fuente de Juarma, y los referentes clásicos como el Macondo de Gabriel García Márquez, Tort es el pueblo que vehicula todas las historias de ‘La mala vida’. Entre sus calles y casas envejecidas conviven señoras mayores que añoran otros tiempos, desgraciados que acumulan resacas históricas; testigos de milagros insólitos; ovnis y patinetes eléctricos; abuelos hartos de ser abuelos y perros divertidos; energúmenos, enamorados y muertos; fantasmas, frustrados y poetas. Un pueblo donde la realidad siempre va torcida.

Adrià Espí capta, con una sonrisa, un mundo precario y decadente. Donde conviven personajes instalados en el ‘carpe diem’ por la falta de oportunidades de futuro, con la esperanza permanente y cansada, la confianza en la imaginación, y la emoción y la ternura como refugio último del contacto humano. Los relatos de ‘La mala vida’ completan y hacen más complejo el universo creativo de Tort, donde Adrià Espí ha ambientado su anterior libro La bona vida (Edicions 96, 2019), y su serie de televisión El mort viu (2019), disponible en plataformas como Prime Video y Filmen.

Guionista de programas de À Punt y de documentales

Adrià Espí nació en Xàtiva en 1992. Es guionista, escritor y director ocasional. Con La mala vida, ha publicado dos compilaciones de relatos mientras ha escrito unas cuántas películas y series que no han visto la luz. Ha sido guionista, entre otros, de los programas de À Punt: Terra de festes, Sabors de sempre, Tresors amb història y Ciutats desaparegudes. Es coguionista del largometraje documental Seràs per sempre, sobre Vicent Andrés Estellés; ha ganado un Premio Ondas por la serie El mort viu (que ha cocreado, coescrito y dirigido), y ha sido guionista en las series documentales Informe y Míticos 70, ambas galardonadas con los premios Lola Gaos (los premios del audiovisual valenciano) a la mejor serie documental. También ha trabajado en 3Cat con Andreu Buenafuente y Albert Pla, entre otros.

El libro ya se ha presentado en València y su puesta de largo en Barcelona será el 30 de mayo, en la librería la Carbonera con el guionista y director Marc Crehuet. El mes de junio, también habrá presentaciones en Xàtiva y a Gandia. En Gandia, el 12 de junio a las 19.30 h, con la escritora Mercé Climent. Y, en Xàtiva, el 19 de junio a las 19.30 h, con el escritor Antoni Espí.

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Sembra Llibres es una editorial cooperativa independiente arraigada en València. Sus libros tienen el objetivo de sembrar cultura social y solidaria.