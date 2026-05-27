Moixent busca empresa para la atención a los dependientes

El Ayuntamiento de Moixent quiere mejorar la atención domiciliaria de los dependientes del pueblo y para ello ha licitado el servicio de ayuda a domicilio dependencia (SADD), un contrato que sale a licitación por un total de 108.918 euros para un plazo de cuatro anualidades. El servicio se licita por dos años por 75.516 euros y el contrato se puede ampliar con dos prórrogas de seis meses cada una.

Moixent estaba prestando el servicio de ayuda a domicilio, municipal y dependencia, primero con dos empleados públicos y, desde febrero del pasado año 2025, externalizó el servicio de ayuda a domicilio dependencia con una empresa especialista en el sector, de forma temporal y mientras se realiza el proceso de licitación del contrato ahora iniciado. Con ello, el ayuntamiento, actualmente está prestando de forma mixta, el servicio de ayuda a domicilio. Con un empleado municipal se presta el servicio SAD municipal, mientras que una empresa externa se encarga temporalmente del SAD Dependencia.

El ayuntamiento expone que actualmente, en la plantilla municipal solo hay un auxiliar de ayuda a domicilio a jornada completa para atender el SAD municipal, “pero no así el SAD Dependencia”. Por ello, ante la falta de personal cualificado y la falta de medios materiales propios por parte del ayuntamiento para prestar el servicio de ayuda a domicilio dependencia, el gobierno municipal que preside el alcalde Guillermo Jorques, ha puesto en marcha la licitación del servicio por parte de una empresa externa especializada en el sector, que aportará los medios materiales y personales necesarios para prestar el servicio y que atenderá los casos que sean derivados directamente desde el departamento de Serveis Socials. Las personas beneficiarias serán aquellas residentes en Moixent que cuenten con el grado de dependencia reconocido, con su correspondiente programa individual de atención (PIA) donde se determina el recurso de ayuda a domicilio.

La atención domiciliaria comprenderá, entro otros aspectos, los cuidados y las actuaciones realizadas principalmente en el domicilio y en el entorno social de la persona con la finalidad de atender las necesidades de la vida diaria y de prestar apoyo personal de carácter polivalente y preventivo, seguimiento y acompañamiento para las personas y, en su caso, unidad de convivencia, que presenten dificultades físicas, intelectuales, cognitivas, de salud mental o sociales, o se encuentren en situación de vulnerabilidad, según detalla el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio. El mismo documento señala que, teniendo en cuenta el horario anual del actual empleado público que presta el servicio, así como el del auxiliar de la actual empresa prestadora del servicio, la empresa que se adjudique el contrato tendrá que prestar el servicio durante 1.800 horas al año, aunque esas “1.800 horas son estimativas y variará en función de las necesidades del servicio”, remarcan.