El nuevo hospital de Ontinyent abrirá a pleno rendimiento el lunes tras completarse el traslado

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha confirmado este miércoles que el nuevo hospital de Ontinyent comenzará a funcionar "con total normalidad" el lunes 1 de junio, una vez se completen las tareas de traslado de equipamientos, pacientes, servicios y personal. El servicio de Urgencias ya estará operativo este mismo sábado a las 8 de la mañana.

Gómez ha visitado los trabajos de mudanza al nuevo hospital, una infraestructura reivindicada durante décadas en la Vall d'Albaida que ha supuesto una inversión por parte de la Conselleria de Sanidad de 72,9 millones de euros entre las obras de construcción de la nueva infraestructura, el equipamiento y la dotación de personal, que se incrementa con 137 nuevas plazas de profesionales.

Antes de las elecciones autoómicas de 2023, se produjo una apertura parcial de las instalaciones que comenzó por las consultas externas. Sin embargo, en ese momento todavía quedaba una gran cantidad de inversiones por desplegar. El conseller ha recordado que se han tenido que invertir 7 millones de euros adicionales "porque había algunos servicios complementarios absolutamente necesarios e imprescindibles para dar una alta calidad asistencial".

El nuevo hospital añade dos quirófanos a los tres que tenía el antiguo, a tiempo que duplica los paritorios, los puestos de urgencias y las consultas extras. "En política lo importante es ofrecer, poner en uso instalaciones, tecnología, dotaciones para que los ciudadanos lo puedan utilizar y esto hoy es una realidad. Estamos satisfechos porque una vez más cumplimos con lo que predijimos o con lo que nos comprometimos, que fue que antes de que empezase el verano iba a ser una realidad este traslado y esta apertura", ha incidido Gómez.

Actualmente hay 12 pacientes ingresados en el viejo hospital de Ontinyent, que serán trasladado "de una forma rápida, dinámica y eficaz", según el conseller. Además, los usuarios que estaban pendientes de ser operados la semana que viene ya se han reprogramado en la nueva infraestructuras.

Por su parte, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha querido dar las gracias al conseller por su visita, "pero sobre todo por el cumplimiento de su palabra". "Desgraciadamente, últimamente en política no está de moda el cumplimiento de la palabra dada y que el conseller se comprometiera a abrir nuestro hospital antes de que termine la primavera y que eso se cumpla para nosotros es una magnífica noticia, especialmente porque saben de la larga historia que ha tenido este hospital".

El primer edil ha recordado la "inauguración falsa en la época del Botànic". "Se nos dijo que ya estaba en marcha el hospital, pero faltaban más de 5 contratos complementarios que supusieron una inversión de más de 7 millones de euros, faltaba mucho del equipamiento, más de 16 millones de euros destinados al equipamiento de este hospital que nos situará como uno de los hospitales punteros por lo que se refiere al ámbito tecnológico. En total estamos hablando de 76 millones de euros de inversión en la nueva infraestructura sanitaria. Pero lo que es más importante, sobre todo lo que nos faltaba era tener la garantía de la dotación de personal", ha incidido Rodríguez.

Para el alcalde, fue una "magnífica noticia" conocer que se iban a crear 136 nuevas plazas de sanitarias, con una dotación de casi 5 millones de euros anuales. "Para nosotros no sólo es importante el continente, también lo es el contenido. Y ese contenido al final lo tienen que dar los profesionales sanitarios", ha apuntado Rodríguez, para que el 1 de junio será "uno de esos días históricos para la ciudad de Ontinyent" por la apertura del "tan largamente reivindicado" hospital.

Nuevos servicios

Hasta el momento, en las nuevas instalaciones del sector Casa Balones se encontraban en funcionamiento las áreas de Consultas Externas, Fisioterapia, Rehabilitación y Salud Mental, y con el nuevo equipamiento está prevista la progresiva entrada en funcionamiento de las áreas de hospitalización, bloque quirúrgico, Radiodiagnóstico, Laboratorios, Unidad de Cuidados Críticos, Reanimación, Unidad de Cirugía sin Ingreso, Urgencias y paritorios, entre otras que permitirán la apertura integral del hospital.

Entre las unidades de nueva creación destacan las de Reanimación y de Cuidados Críticos, así como las de Cirugía sin Ingreso, Observación de Urgencias, Salud Mental, Daño Cerebral, laboratorio de Anatomía Patológica, y Sala Blanca, entre otras, dotadas todas ellas con la tecnología más avanzada.

Entre la inversiónd desplegada por la Generalitat, 42,5 millones se ha destinado a la obra de construcción inicial, 6,9 millones para obras complementarias y de adecuación (quirófanos, cocina, esterilización, cafetería y salas blancas) y 18,6 millones para la adquisición de equipamiento, además de 5,1 millones para la creación de 137 nuevas plazas de profesionales de diferentes categorías de personal sanitario.

En concreto, la Sala Blanca es una unidad específica de farmacia en la que se lleva a cabo la elaboración segura de tratamientos personalizados como quimioterapias. Es un espacio diseñado específicamente para mantener niveles mínimos o nulos de contaminación por partículas y microorganismos en el aire. En estas salas se controlan estrictamente variables ambientales claves como el conteo de partículas en suspensión, la temperatura, la humedad, el flujo del aire y la presión interna. Su objetivo principal es asegurar la máxima esterilidad para proteger tanto a pacientes vulnerables como a los procesos médicos críticos.

Triplica la superficie hospitalaria y duplica la capacidad asistencial

Cabe recordar que el nuevo hospital cuenta con una superficie total que alcanza los 27.000 m2 construidos frente a los 7.000 m2 del actual centro, sobre una parcela de 24.400 m2 de superficie. Así, duplicará la capacidad asistencial del actual y contará con 80 camas de hospitalización, de las cuales 48 estarán en habitaciones de uso individual y 32 en habitaciones dobles.

Asimismo, el bloque quirúrgico está dotado de cinco quirófanos, dos más que en la actualidad, además de una Unidad de Cirugía Sin Ingreso (UCSI) con la tecnología más avanzada en cuanto a iluminación, instalaciones y equipamiento como mesas y arcos quirúrgicos de última generación.

El área de Radiodiagnóstico dispone también de la última tecnología para la radiología convencional, ecografía, resonancia magnética, TAC, mamógrafo digital y telemando. Asimismo, están equipados los distintos laboratorios de análisis clínicos, bioquímica, hematología y microbiología, así como el laboratorio de anatomía patológica.

También es importante recordar que el nuevo hospital cuenta con espacio de cafetería, no previsto en el proyecto inicial del nuevo recinto hospitalario.

Por otra parte, el antiguo hospital mantendrá la continuidad asistencial con capacidad hasta 18 camas para pacientes de baja complejidad. Paralelamente, la Conselleria de Sanidad ha iniciado el estudio para llevar a cabo una rehabilitación integral del edificio de manera progresiva para que en un futuro pueda albergar la atención a pacientes crónicos y de larga estancia.

Área de difícil cobertura

Finalmente, cabe recordar que la Conselleria ha declarado el departamento de salud Xàtiva-Ontinyent como área de difícil cobertura para atraer a profesionales y captar talento que permita favorecer el incremento progresivo de las plantillas.

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En concreto, de las 902 plazas convocadas en el primer concurso de méritos para cubrir vacantes en zonas de difícil cobertura, ya en proceso de resolución, 27 son para el Hospital de Ontinyent.