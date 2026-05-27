Ontinyent impulsa un servicio psiquiátrico para suplir las carencias en la atención a menores con problemas

En una época en la que los desequilibrios emocionales se extienden por todos los tramos de edad de la sociedad, el Ayuntamiento de Ontinyent ha impulsado la creación de un servicio de atención psiquiátrica orientado a cubrir las necesidades de evaluación de menores con expediente abierto en los servicios sociales.

Ante la ausencia de personal municipal con la competencia requerida para realizar esta prestación, el consistorio acaba de sacar a concurso un contrato valorado en 59.700 euros con una duración de dos años para la incorporación de un psiquiatra especializado en infancia y adolescencia que tendrá una jornada laboral de 4 horas cada dos semanas. Según se estipula en el pliego de condiciones, la atención se realizará los martes por la mañana (en horario de 9 a 13 h) para ofertar un total de 25 días y 100 horas de servicio al año. De esta manera se pretende "estabilizar" un servicio que se estaba llevando a cabo mediante contratos menores que no llegaban a cubrir las necesidades reales y actuales de la población.

El ayuntamiento ontinyentí ha detectado la necesidad "social y educativa" de favorecer la atención psiquiátrica para "mejorar la salud mental de menores y adolescentes con problemáticas diversas" en una "situación de emergencia" que se hizo especialmente evidente tras la pandemia del coronavirus.

El servicio especializado está enfocado a menores en situación de riesgo con presencia sintomatológica psiquiátrica y persigue el objetivo de "prevenir la desprotección y mejorar la intervención psicosocial", según se especifica en las bases del pliego de contratación, diseñadas por una psicóloga de atención primaria básica.

La atención permitirá complementar la intervención integral con las familias de menores en situación de vulnerabilidad para descartar problemas psiquiátricos que dificulten la intervención psicosocial, a tiempo que facilitará el reconocimiento de los aspectos afectados emocionalmente de los menores atendidos en el área de Servicios Sociales. Por otra parte, el servicio servirá para interpretar informes médicos, explicarlos al personal municipal y redactarlos si hace falta, así como para mediar en la comunicación con el mundo médico y agilizar la intervención y la toma de decisiones respecto a las derivaciones en la red pública, en virtud del pliego.

Contratación desierta en 2025

Dentro de los servicios de la atención primaria básica se prestan servicios de prevención y atención a familias, cuya misión básica es la prevención, la detección y evaluación de situaciones de vulnerabilidad y riesgo, así como el diseño e implementación de estrategias de intervención en diferentes escalas. Estas medidas, junto con los objetivos de normalización vital y afrontamiento de la discriminación mediante el empoderamiento personal y el apoyo a la gestión d e la vida cotidiana y social, forman parte de la actuación de los servicios sociales, encargados también de dotar de instrumentos para el ejercicio de la función parental y facilitar su inclusión social.

El servicio de atención psiquiátrica a menores con problemas ya fue licitado hace un año por el consistorio de Ontinyent, pero quedó desierto por falta de ofertas. En el mismo concurso sí se adjudicaron otros dos lotes incluidos en el mismo proceso de contratación: uno vinculado al asesoramiento psicológico individual y grupal para mujeres víctimas de violencia de género y/o discriminación por razón de sexo a través del empoderamiento, y otro de atención y asesoramiento sociopsicológico pedagógico para jóvenes. Ambas prestaciones se contrataron por 63.360 euros para dos años con la empresa Emocional Technologies 22, SL. En la nueva licitación abierta, los interesados pueden presentarse hasta el 8 de junio.