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Ontinyent hace un llamamiento a regularizar los patinetes eléctricos para evitar sanciones ante la nueva normativa estatal

Los usuarios de estos vehículos tienen que contar con seguro, inscripción en la DGT e identificación visible para poder circular

La Policía Local de Ontinyent inmovilizará los patinetes que incumplan los requisitos exigidos

Una persona circula con un patinete por una calle de Ontinyent, en una imagen de archivo.

Una persona circula con un patinete por una calle de Ontinyent, en una imagen de archivo. / PERALES IBORRA

Lluis Cebriá

Ontinyent

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la concejalía de Seguridad Ciudadana, ha hecho un llamamiento a las personas usuarias de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), especialmente patinetes eléctricos, para que regularicen su situación ante la entrada en vigor de la nueva normativa estatal que establece nuevas obligaciones para poder circular. La regulación, impulsada por el Gobierno de España, contempla la obligatoriedad de disponer de un seguro de responsabilidad civil, la inscripción del vehículo en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la colocación de una identificación oficial visible en formato legal.

Policía Local de Ontinyent.

Policía Local de Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

Desde la Policía Local de Ontinyent se explicaba que el seguro obligatorio es exigible desde el 2 de enero de 2026, mientras que el registro en la DGT y la identificación oficial visible lo son desde el 30 de enero de 2026. Para facilitar la adaptación a la normativa, durante los últimos meses se ha desarrollado una tarea informativa y pedagógica dirigida a los usuarios de estos vehículos. El regidor de Seguridad, Juan Pablo Úbeda, destacaba que “desde el ayuntamiento hemos querido priorizar durante estos meses la información y la concienciación antes que la sanción, dando margen suficiente para que la ciudadanía pudiera regularizar la situación de sus vehículos”. El regidor añadía que “la finalidad de esta normativa es reforzar la seguridad viaria, proteger tanto las personas usuarias como los peatones y favorecer una convivencia más segura en la vía pública”.

Una vez finalizado este periodo de adaptación, la Policía Local ha intensificado los controles sobre los VMP. En este sentido, va a procederse a la inmovilización de patinetes eléctricos por incumplimientos relacionados con la falta de seguro, registro o identificación obligatoria. Desde el consistorio se recuerda que, para circular correctamente, hay que inscribir el vehículo en el registro de la DGT, obtener el certificado correspondiente, colocar la placa o etiqueta identificativa oficial en un lugar visible y contratar el seguro obligatorio de responsabilidad civil.

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El ayuntamiento recomienda a las personas usuarias que "regularicen cuanto antes la situación de sus vehículos para evitar posibles sanciones o inmovilizaciones, al mismo tiempo que se contribuye a una movilidad urbana más segura y ordenada".

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