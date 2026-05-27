El precio de la vivienda bate un nuevo récord en Ontinyent tras experimentar el mayor incremento en 12 años

El precio de la vivienda ha cerrado el mes de abril en Ontinyent con el mayor incremento anual del que se tiene constancia en los últimos 12 años. Según los datos del último informe publicado por el portal inmobiliario Idealista, el coste medio de los inmuebles residenciales a la venta en la capital de la Vall d'Albaida se sitúa ya en una media de 1.113 euros por metro cuadrado, el equivalente a un crecimiento del 24% respecto a abril de 2025. El aumento trimestral ha sido del 6,8%, mientras que en solo un mes el precio de la vivienda ha escalado un 2% en la localidad.

Según muestra la evolución histórica del indicador, habría que remontarse a agosto de 2014 para localizar una evolución interanual en términos similares. Claro que por aquel entonces el coste promedio de adquirir una vivienda en Ontinyent rondaba los 680 €/m2, justo la mitad de lo que vale ahora. Según la estadística de Idealista, el precio medio de la vivienda en la cabecera de la Vall superó la barrera psicológica de los 1.000 euros/m2 en noviembre de 2025. En marzo, el índice registró un pequeño descenso mensual del 0,9%, pero en abril ha vuelto a batir otro récord histórico en el municipio.

La reducida oferta de pisos y casas en Ontinyent es otra variable a tener en cuenta que se ha agudizado en los últimos tiempos. En los principales portales inmobiliarios, apenas aparecen 288 anuncios de inmuebles residenciales (muchos de ellos repetidos varias veces) en el mercado de la compraventa. En la cercana ciudad de Xàtiva, con unos 6.000 habitantes empadronados menos, la oferta de viviendas en régimen de adquisición se eleva a 354 anuncios.

Esta escasez ha contribuido a la proliferación de infraviviendas que salen al mercado en Ontinyent: inmuebles en ruinas o que necesitan una reforma integral y que se venden con precios rebajados. En Idealista hay 15 propiedades en esta situación ofertadas por menos de 45.000 euros. Cuatro están por debajo de los 14.000 euros.

Escasa oferta de alquiler

Hay otra particularidad en esta localidad, con un vasto diseminado lleno de casitas dispersas. De hecho, los chalés y las masías copan más de un tercio de la oferta de viviendas en Ontinyent, tal como publicó este diario hace un año. El fenómeno engloba desde pequeños y humildes inmuebles de campo hasta auténticas villas de lujo. La más cara es una mansión histórica de unas 56 hectáreas a la venta en El Pilar-Santa Anna por 2,4 millones de euros.

En el reverso de la moneda, ayer apenas podrían encontrarse 15 casas y pisos para alquilar en Ontinyent. De todos ellos, cuatro son diminutos y ocupan una superficie construida de menos de 70 metros cuadrados, mientras que otros cuatro únicamente se alquilan por temporadas vacacionales. El más pequeño es un estudio a estrenar en Calle dels Capellans que cuesta 490 euros al mes. Sus dimensiones apenas suman 20 metros cuadrados y se encuentra en un bajo exterior.

De forma paralela, la adquisición de obra nueva se ha mantenido bajo mínimos en los últimos años en la capital de la Vall d'Albaida. Aún así, este mercado ha remontado recientemente y se han anunciado diversos bloques de edificios a estrenar.