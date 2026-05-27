La Unió Artística Musical d'Ontinyent emociona en un concierto histórico por el centenario de "Cançó d’amor i de guerra"

La Unió Artística Musical d'Ontinyent emocionó al público del Teatro Echegaray en un concierto histórico por el centenario de “Cançó d’amor i de guerra”. La sala ontinyentina acogió el pasado sábado 23 de mayo un concierto extraordinario protagonizado por la SUAMO, en una cita cargada de emoción, simbolismo y gran calidad artística que pasará a la historia de la sociedad musical.

Bajo la dirección de Jose Miguel Fayos, la formación ontinyentina ofreció una interpretación muy especial al coincidir la representación con la fecha del centenario de la composición de “Cançó d’amor i de guerra” del ontinyentí Rafael Martínez Valls, hecho que convirtió el acto en un acontecimiento único e irrepetible.

El concierto contó también con la participación del Cor Ars Nova de Xàbia, dirigido por Rubén Penadés, así como con la intervención narrador Manolo Requena, que aportó intensidad y sensibilidad al desarrollo de la obra. Además, el Grup de Danses d’Ontinyent se sumó al espectáculo, enriqueciendo la propuesta artística con la aportación de danza tradicional que adentraba al público en la historia que se narraba. La representación también contó con imágenes pintadas expresamente para la ocasión por la artista Neus Gil y un diseño visual de Hugo Bataller.

El público que llenaba el Teatro Echegaray respondió con una larga ovación ante una actuación que destacó por su fuerza escénica, la coordinación entre los diferentes colectivos participantes y el alto nivel interpretativo mostrado encima del escenario.

Desde la Unió Artística Musical d'Ontinyent, Imma Cambra, presidenta de la entidad, valora muy positivamente la respuesta del público y la implicación de todas las entidades participantes en un proyecto que ha supuesto "un importante reto artístico y organizativo, pero que al mismo tiempo ha servido para poner en valor la música, la cultura y el patrimonio compartido".

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El concierto quedará en el recuerdo como una de las grandes citas culturales de la temporada en Ontinyent y como una celebración excepcional de una obra centenaria que, cien años después de su composición, continúa emocionando el público con la misma intensidad.