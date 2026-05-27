Xàtiva recuerda el partido entre el Olímpic y el Levante UD en la Murta que permitió a los "granota" regresar a la categoría de plata

Xàtiva rememorará este próximo viernes, 29 de mayo, el histórico partido entre el CD Olímpic y el Levante UD que permitió al club granota regresar a la categoría de plata del fútbol español hace ahora medio siglo. La Associació Esportiva Murta que preside Javier García Paños promueve este acto que recordará a los protagonistas del encuentro celebrado el 6 de junio de 1976, que se saldó con la victoria del Levante UD, que conseguía con ello el ascenso a 2ª División. El acto tendrá lugar a las 19:30 horas en la Casa de la Cultura, un espacio que los organizadores avanzan que se llenará, "está prácticamente todo el aforo lleno".

Diego, capitán del Olímpic, saluda a Juano, jugador setabense del Levante, junto a los árbitros, en el partido de 1976. / Levante-EMV

El Levante UD se suma a esta celebración y destaca que el partido disputado hace 50 años en Xàtiva es "uno de los capítulos más significativos de la historia granota". Señalan que, "medio siglo después de aquel decisivo encuentro disputado en La Murta, el Levante UD volverá simbólicamente al escenario que certificó el regreso a la categoría de plata".

El acto está organizado por la Associació Esportiva Murta con la colaboración del Levante UD, la Asociación Futbolistas Levante UD, el CD Olímpic de Xàtiva y el Ayuntamiento de Xàtiva. El periodista deportivo Pepe Gutiérrez conducirá un acto en el que se reconocerá a futbolistas de ambos equipos y también a personas de Xàtiva vinculadas al Levante UD que han contribuido a mantener viva la memoria de aquella jornada histórica, resaltan desde el club granota. Un evento que contará también con una mesa redonda formada por periodistas que conocen la historia levantinista, así como el responsable de Patrimonio Histórico del club, Emilio Nadal. También ha confirmado su presencia Pablo Sánchez, presidente del Levante UD, Paco Fenollosa, presidente de honor, David Gómez Blasco, consejero, y Puri Naya, directora de Comunicación y Relaciones Externas.

El acto tendrá carácter solidario, ya que destinará beneficios de una rifa solidaria en la que participará el Levante UD con una camiseta, a entidades protectoras de animales locales. La entrada será gratuita con reserva previa. La Associació Esportiva Murta también editará un periódico en el formato de la época, con diferentes artículos de opinión. Se publicará una edición limitada a un precio simbólico de 5 euros y los beneficios de la venta se destinarán a las protectoras de animales de Xàtiva y a la asociación Axatea.

Tarjeta del acto previsto este viernes en la Casa de la Cultura de Xàtiva. / Levante-EMV

El histórico partido

El domingo 6 de junio de 1976 el Levante UD compareció en La Murta sabiendo que el objetivo estaba al alcance de la mano, explican desde el club. El conjunto granota afrontaba la última jornada del campeonato de Tercera División dependiendo de sí mismo para recuperar la Segunda División. La clasificación colocaba al Levante UD como líder, con un punto de ventaja sobre el Huesca, que visitaba al Ibiza, un conjunto balear necesitaba ganar para evitar el descenso directo. El equipo levantinista llegó a Xàtiva con una mezcla de presión y convicción. Bastaba una victoria para no depender de nadie.

El encuentro comenzó de la mejor manera posible para el Levante UD. Balciscueta golpeó en el amanecer del partido y adelantó al Levante, con un gol que terminaría siendo histórico. "Las crónicas de la época, y especialmente la del recordado periodista valenciano José Vicente Aleixandre, describieron un inicio granota de gran nivel, con un fútbol elegante y dominante; “principesco” por momentos", expresan. Sin embargo, el paso de los minutos cambió el guion. El Levante fue perdiendo presencia ofensiva y el partido entró en una fase mucho más exigente. Ahí emergió la figura de Febrer, quien fue decisivo bajo palos para sostener el resultado y proteger una ventaja que valía un ascenso.

Mientras tanto, desde Ibiza llegaban noticias favorables: el conjunto balear vencía al Huesca. El Levante UD no necesitó mirar más allá de su propio trabajo. Ganó en La Murta y terminó ampliando hasta los tres puntos su ventaja sobre el segundo clasificado.

Aquel ascenso tuvo todavía más valor por el camino recorrido, recuerda el club granota. El Levante había iniciado la campaña 1975-76 señalado como el principal favorito para regresar a Segunda División. A finales de diciembre ocupaba el liderato, pero una sucesión de malos resultados hizo tambalear el proyecto. Y en una época en la que solo el campeón obtenía el ascenso directo, cualquier tropiezo tenía una enorme repercusión porque te enviaba hacia la temida promoción. La temporada estuvo marcada también por los cambios en el banquillo. Daucik dejó el cargo en la epifanía del curso. Moll, su relevo, resistió hasta febrero de 1976. Álvaro asumió el tramo decisivo de la competición. Con él, el equipo encontró de nuevo el rumbo en el momento oportuno, recuperó el liderato y llegó a Xàtiva dependiendo exclusivamente de sí mismo. La conquista de La Murta supuso además el segundo ascenso conseguido por Manuel Grau Torralba al frente de la presidencia del Levante UD. Paradójicamente, aquel éxito coincidió con el tramo final de su etapa como máximo mandatario granota. Medio siglo después, el recuerdo permanece intacto.

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Ahora, cincuenta años más tarde, Xàtiva y el Levante UD volverán a encontrarse para celebrar una tarde que quedó grabada para siempre en la memoria granota. En el acto de este viernes, más de 25 jugadores, una decena de entrenadores y dirigentes o gerentes que han pasado por el Olímpic y el Levante, así como familiares de aquellos que ya no estén, está previsto que asistan a un acto de reconocimiento a los dos clubes.