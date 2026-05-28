Más de 5.000 personas se citan por la diversidad en la multitudinaria carrera de Xàtiva

Xàtiva se ha convertido una vez más en la capital de la diversidad con un nuevo éxito de participación y convocatoria de la carrera popular de Aspromivise, que este año ha celebrado la 18ª edición. Más de 5.000 personas se han reunido este jueves en la ciudad con un objetivo común, mostrar que la diversidad y la diferencia unen y suman y que el deporte, en este caso el atletismo, es una gran herramienta para dar visibilidad a personas con capacidades físicas e intelectuales diversas.

Autoridades y participantes en la carrera de Aspromivise de Xàtiva, antes de la salida. / Levante-EMV

La carrera popular de Aspromivise ha congregado a 1.450 participantes de casi un centenar de centros ocupacionales del territorio valenciano, más de 400 familiares y unos 800 voluntarios, además de numeroso público que ha llenado las calles de la ciudad y, especialmente, la Albereda Jaume I en el tramo del ayuntamiento. A la carrera ha asistido Àlex Roca, el deportista con parálisis cerebral y el primer corredor con más de un 76% de discapacidad que ha conseguido acabar una maratón, además de otros retos deportivos que ha conseguido. El deportista catalán ofrecerá esta tarde a las 19 horas en el Gran Teatre de Xàtiva, una charla organizada por Aspromivise. A la carrera también han asistido el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y varios concejales del Ayuntamiento de Xàtiva, así como el presidente de la Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal, José Luis Gijón.

Jaime Ruiz, de la Fundació Espurna, se ha proclamado ganador, cruzando la meta con un registro de 7:35, seguido de su compañero del Espurna José Carregal. El tercer puesto ha sido para Alberto Potirniche, del Grabador Planes. El ganador en silla de ruedas ha sido Enrique Vicente, de Barxeta e integrante del centro Unitat de Respir, mientras que el primero del centro setabense Aspromivise ha sido Álex Vidal.

En categoría femenina, la campeona ha sido Rebeca García Sanz, del Espurna, con un tiempo de 8:35. En segundo lugar ha quedado M.ª Pilar Bosch, del Espurnes, y en tercera posición se ha clasificado Ana Ibáñez, del centro Miguel Soler. La primera clasificada del centro setabense Aspromivise ha sido Amparo Richart, mientras que la ganadora en silla de ruedas ha sido Laura Vergara, también de Aspromivise.

La presidenta de Aspromivise, Isabel Esparza, afirmaba que esta popular carrera “es un espectáculo, es muy importante, reivindicamos la inclusión, que la diversidad está en nuestro entorno. Es un día de disfrutar, de compartir, de que los participantes se sientan los reyes, los números uno, es muy emocionante ver como se esfuerzan, como luchan por llegar, incluso con el calor que hace”. Este jueves ha sido uno de los días con las temperaturas más altas, con una previsión de más de 31 °C. Esparza resaltaba el gran éxito de la convocatoria, a pesar de que algunos centros ocupacionales y voluntarios de los centros escolares no han podido desplazarse tras aplazarse la carrera el día 7 de mayo, por el tiempo meteorológico, y por coincidir ahora con la huelga educativa.“Tras aplazarse por las inclemencias meteorológicas y ahora con la huelga, han fallado algunos centros y voluntarios. También han fallado escolares de los centros educativos de Xàtiva y la comarca, que no se han podido desplazar”, pero Esparza recalcaba que, pese a estas “bajas”, la carrera ha sido un éxito. La presidenta de Aspromivise también apuntaba que la prueba “es importante para el alumnado de infantil y primaria, para que vean y conozcan el mundo de la diversidad, que todos disfrutamos y estamos juntos”. Isabel Esparza concluía que la carrera de Aspromivise “ya es un referente”, después de 18 ediciones, y es una cita consolidada en el calendario valenciano.

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, expresaba que la carrera “es muy emocionante, desde el primero momento, y más aún verlos como llegan con que entusiasmo, felicidad y con alegría”. Vicent Mompó afirmaba que “es importante apoyar actos como este, en Xàtiva o en cualquier lugar de la provincia, y sobre todo es importante aprender de esta gente, de lo felices que son, de lo que aportan, de como enfocan la vida pese a los problemas, son una experiencia de vida. La diversidad es empatía”. Mompó añadía que “es una jornada de convivencia que reúne a mucha gente”.

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El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, manifestaba que “nos sentimos muy orgullosos de albergar esta carrera y, sobre todo, de su organización. Una carrera que cada vez es más grande y que entronca con el carácter solidario de la ciudad. Celebramos la diversidad y hacemos que la gente de Xàtiva tome consciencia de la necesidad del respeto a todas las personas”. Cerdà resaltaba que “es la fiesta por la diversidad, más de 5.000 personas que se movilizan, con un lenguaje, una idea y un aprendizaje para los niños y niñas de las escuelas [que participan como voluntarios], y que es un aprendizaje magnífico. Un acto que hace que Xàtiva se sienta orgullosa de sus asociaciones y del trabajo de Aspromivise concluía el primer edil.