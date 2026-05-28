Una alumna del IES Jaume I de Ontinyent logra el premio de relatos cortos de la Fundació Caixa Ontinyent

Nuevo premio para el IES Jaume I de Ontinyent. La estudiante Irene Cano Castelló se ha alzado con el primer premio en el II Concurs de Relats Curts convocado por la Fundació Caixa Ontinyent y la Associació Veïnal Sant Josep de la capital de la Vall d’Albaida. La ontinyentina ha conseguido el primer premio con el relato “Refugi”.

Irene Cano, alumna del IES Jaume I de Ontinyent, que ha conseguido el primer premio en el concurso de relatos. / IES Jaume I d'Ontinyent

Irene logra este primer premio unos días después de ser merecedora también de la distinción de Menció Honorífica por su brillante expediente académico. La estudiante del IES Jaume I ha logrado el primer premio del concurso de la Fundació Caixa Ontinyent con un relato titulado “Refugi”, en el que se hace un emotivo homenaje a las danzas de Ontinyent por parte de una joven bailarina.

Irene Cano Castelló, alumna de 2º de Bachillerato Humanístico, es una excelente helenista. El IES Jaume I cuenta con un grupo de alumnos “apasionados” por la cultura griega, guiados por el profesor Francisco Valero Olmos, del Departament de Llengües Clàssiques del instituto ontinyentí, y que participan en concursos, certámenes y actividades vinculadas con la cultura del país helénico. Entre este grupo destaca Irene, que también es una gran lectora, con inquietudes literarias y que ya tiene publicado algún artículo en la revista del CLJO (Consell Local de la Joventut d'Ontinyent).