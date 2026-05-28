Una alumna del IES Jaume I de Ontinyent logra el premio de relatos cortos de la Fundació Caixa Ontinyent
Irene Cano Castelló, estudiante de 2º de Bachillerato Humanístico, se alza con el primer premio con el texto “Refugi”
T. R.
Nuevo premio para el IES Jaume I de Ontinyent. La estudiante Irene Cano Castelló se ha alzado con el primer premio en el II Concurs de Relats Curts convocado por la Fundació Caixa Ontinyent y la Associació Veïnal Sant Josep de la capital de la Vall d’Albaida. La ontinyentina ha conseguido el primer premio con el relato “Refugi”.
Irene logra este primer premio unos días después de ser merecedora también de la distinción de Menció Honorífica por su brillante expediente académico. La estudiante del IES Jaume I ha logrado el primer premio del concurso de la Fundació Caixa Ontinyent con un relato titulado “Refugi”, en el que se hace un emotivo homenaje a las danzas de Ontinyent por parte de una joven bailarina.
Irene Cano Castelló, alumna de 2º de Bachillerato Humanístico, es una excelente helenista. El IES Jaume I cuenta con un grupo de alumnos “apasionados” por la cultura griega, guiados por el profesor Francisco Valero Olmos, del Departament de Llengües Clàssiques del instituto ontinyentí, y que participan en concursos, certámenes y actividades vinculadas con la cultura del país helénico. Entre este grupo destaca Irene, que también es una gran lectora, con inquietudes literarias y que ya tiene publicado algún artículo en la revista del CLJO (Consell Local de la Joventut d'Ontinyent).
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