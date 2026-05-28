El cartel del Corpus de Ontinyent da protagonismo a los elementos vinculados a la celebración

Ontinyent celebrará los próximos 6 y 7 de junio una nueva edición de la Fiesta del Corpus, una de las citas más arraigadas del calendario festivo local, que este año presenta como principal novedad la modificación del recorrido habitual de la procesión cívico-religiosa. El cartel anunciador del Corpus 2026 ha sido diseñado por Alicia González Sanchis, por encargo de la asociación de Gegants i Cabets de Ontinyent. Una representación de la asociación ha presentado a la regidora de Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, y al regidor de Cultura, Àlex Borrell, el diseño de este año, del que la autora explicaba que ha querido reflejar los recuerdos personales vinculados a esta celebración, cuando acudía con su familia a ver los bailes procesionales en la Vila. Además, ha apostado por el uso de nuevas tecnologías en el proceso creativo, con una composición de colores suaves pensada para captar especialmente la atención del público infantil.

La programación arrancará el sábado 6 de junio a las 19:00 horas con el tradicional desfile de la Víspera, una cita especialmente estimada por los más pequeños. Participarán los populares Cabets, los Gegantons, los Gegants y la Tartuga, que volverá a repartir caramelos entre los asistentes. El acto empezará en la plaza de la Vila y recorrerá algunos de los espacios más emblemáticos del centro histórico, como la calle de la Iglesia, calle de Sant Pere, plaza de Sant Pere, calle de la Trinidad, calle de las Roses, plaza Mayor, calle Maians y calle Gomis, para volver posteriormente por calle Maians, plaza Mayor, calle del Regall y calle Magdalena, hasta finalizar en la plaza de Sant Roc.

Los bailes se podrán ver en la plaza de la Vila, plaza de Sant Pere, plaza Mayor, plazoleta de Festers, iglesia de San Carlos, Centre Cultural Caixa Ontinyent y al final de la calle Gomis. En el recorrido de vuelta también habrá actuaciones en el Centre Cultural Caixa Ontinyent, la iglesia de San Carlos y la plaza Mayor. El domingo 7 de junio, a las 18:30 horas, tendrá lugar la tradicional procesión del Corpus, con la participación de los bailes tradicionales de los Cabets, Gegants, Arquets, Veta, Cavallets, Pastorets, Moma, Tartuga, Àguila y l’Enramada. Las entidades participantes en la organización son la Associació de Gegants i Cabets d’Ontinyent, el CEIP Bonavista, la Colla de Campaners de Ontinyent, la Festa del Camí dels Carros y el Grup de Danses d’Ontinyent, con el apoyo del Ayuntamiento de Ontinyent.

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Como principal novedad de esta edición, la procesión modificará su itinerario, que será el siguiente: plaza de la Vila, calle de la Iglesia, calle de Sant Pere, plaza de Sant Pere de Verona, calle de la Trinidad, plaza de Baix, calle Escalinata, calle Morales, calle Maians, Cantalar de Sant Carles, plaza de Santo Domingo, calle Paco Montés, calle Dos de Maig, calle Sant Josep, calle Morereta, calle Tomàs Valls, calle Arzobispo Segrià, calle Maians, plaza Mayor, calle del Regall, calle Magdalena y final en la iglesia de la Asunción de Santa Maria. Los puntos de baile durante la procesión estarán situados en la plaza de la Vila, plaza de Sant Pere de Verona, plaza de Baix, ante la iglesia de San Carlos, cruce de la calle Paco Montés con la calle Dos de Mayo, plaza de Santo Domingo (ante el Bar Chuymar), plazoleta de Latonda (ante la Societat de Festers) y plaza Mayor.