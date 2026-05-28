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El CAX Orientació sube al podio en la prueba escolar celebrada en Requena

El deportista del club de Xàtiva Arnau Benito ha sido seleccionado por la federación para participar en el Campeonato de España CESA 2026

Tres atletas del CAX Orientació copan el podio de la categoría alevín femenina, en la prueba de Requena.

Tres atletas del CAX Orientació copan el podio de la categoría alevín femenina, en la prueba de Requena. / CAX Orientació

Lluis Cebriá

Xàtiva

El CAX Orientació de Xàtiva subió al podio en la cuarta prueba escolar de la Lliga Nord d'Orientació, celebrada el pasado domingo en El Rebollar (Requena). La prueba, organizada por el Club Deportivo de Orientación de Requena y el SD Correcaminos de València, transcurrió en la zona del altiplano del Rebollar, con el mapa “Cañada Real de San Juan”. Una llanura ocupada por un antiguo aeródromo militar y un campo de golf donde la vegetación baja se encontraba en las zonas de barranqueras. Unos trazados rápidos y con bastantes cambios de rumbos que hicieron una prueba divertida.

Una atleta del CAX Orientació llegando a la meta en la carrera de Requena.

Una atleta del CAX Orientació llegando a la meta en la carrera de Requena. / CAX Orientació

Los más pequeños del club setabense participaban en una prueba lineal que tenían unas distancias de entre 2 y 5’2 km. También, desde los clubes organizadores, prepararon una prueba open para los adultos de casi 6 km. Y los resultados fueron muy positivos para el CAX Orientació, que, con ello, "carga las pilas" para las pruebas del Campionat Autonòmic d’Orientació de Mitja Distància (CAOM). En la categoría Alevín Femenina, el podio fue ocupado por tres corredoras setabenses. Aitana Benito fue 1ª, Inés Aragón 2ª y en la 3ª posición quedó Alba Prats. En la categoría Júnior Masculino, Arnau Benito se imponía en su carrera y entraba en la 1ª posición. Y en Open Adultos, tanto en categoría femenina como en masculina el CAX Orientació subía a la 1ª posición del podio, con Domi Fraile y Carles Sànchez.

Una deportista del CAX Orientació en lo alto del podio en la carrera de Requena.

Una deportista del CAX Orientació en lo alto del podio en la carrera de Requena. / CAX Orientació

Próximas competiciones

Y con estas buenas sensaciones recogidas en Requena, el CAX Orientació se desplazará este próximo fin de semana del 30 y 31 de mayo a la comarca del Alt Palància (Castelló) para participar en la 6ª y 7ª pruebas de la Lliga Autonòmica (LACV). El club València Orientació organizará el Campionat Autonòmic d’Orientació de Mitja Distància (CAOM) en Pina de Montalgrao el sábado y para el domingo una prueba de Larga Distancia en Barracas.

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Arnau Benito, del CAX Orientació, ha sido seleccionado para el Campeonato de España.

Arnau Benito, del CAX Orientació, ha sido seleccionado para el Campeonato de España. / CAX Orientació

Convocado para el Campeonato de España

El CAX Orientació está de celebración, ya que Arnau Benito ha sido seleccionado por la FEDOCV para representar al País Valenciano en la categoría Cadete en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Orientación (CESA 2026) que se disputará en Extremadura el 19, 20, 21 y 22 de junio. En la lista del CESA también figuran como reservas Vera Aragón y Martín Aragón.

Un atleta del CAX Orientació en lo alto del podio en la carrera de Requena.

Un atleta del CAX Orientació en lo alto del podio en la carrera de Requena. / CAX Orientació

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