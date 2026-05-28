La diputación adjudica por 611.450 euros el nuevo acceso a Llocnou d’en Fenollet que mejorará la conexión con Xàtiva

Las obras de remodelación del acceso a Llocnou d'en Fenollet desde la carretera CV-600 ya tienen adjudicataria. La Diputació de València ha adjudicado los trabajos a Pavasal Empresa Constructora SAU por 611.450 euros (impuestos incluidos). Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 4 meses.

Carretera CV-600 en Llocnou d'en Fenollet, donde se ejecutará la remodelación del acceso al pueblo. / Perales Iborra

La actuación se centrará en la construcción de una rotonda que regule las entradas y salidas de la población. Según detallaba el proyecto avanzado ya por Levante-EMV, la glorieta contará con un radio interior de 12 metros, que se construirá en la confluencia de la CV-600 con la calle Blasco Ibáñez, dentro del casco urbano, así como con el camino que conduce al cementerio. Actualmente, el acceso a Llocnou d’en Fenollet se efectúa desde la carretera CV-600 a través de dos puntos: desde el punto en el que confluye con la calle Blasco Ibáñez y el Passeig de la Fonteta, mediante una intersección en “T” sin canalizar; y a través de un camino pendiente de urbanizar que bordea el polideportivo y conecta con la calle Blasco Ibáñez. Unos accesos que generan una “deficiente conectividad” del casco urbano con la principal vía de conexión con Xàtiva y con la autovía A-7, exponía el proyecto.

Esa “deficiente conectividad” se solucionará con la ejecución de la rotonda, que constará de siete ramales. Dos de ellos serán de entrada y salida que unirán la calzada anular de la glorieta con la carretera CV-600 hacia Xàtiva; otros dos ramales harán lo mismo, pero en dirección a Barxeta; otro ramal conectará la calzada de la rotonda con el camino del cementerio; otro enlazará el Passeig de la Fonteta con la calzada de la rotonda; y el otro ramal conectará la glorieta con la calle Blasco Ibáñez.

La obra también mejorará la actual intersección en “T” entre las carreteras CV-600 y CV-575. Este punto será remodelado con la incorporación de un carril paralelo de cambio de velocidad, detallaba el proyecto, que añadía que los trabajos previstos también incluirán obras de drenaje, con la reposición de las cunetas laterales; y obras en zonas ajardinadas, con especies arbustivas autóctonas, mientras que en la isleta central de la rotonda se colocará una malla antihierbas sobre la que se extenderá un mosaico de gravillas de colores. En cuanto al equipamiento vial, se repondrá la marquesina de la parada del autobús y se colocarán bancos y papeleras junto a las zonas ajardinadas. También se ha previsto la redistribución del alumbrado existente para adecuarlo al diseño de la nueva intersección proyectada y se ubicarán nuevos puntos de luz en la rotonda.

Cuatro licitadoras

Cuatro empresas se presentaron al concurso para ejecutar las obras. La actuación se licitó en enero de este año y la presentación de ofertas se cerró en marzo. Tras la fase de valoración de las cuatro propuestas presentadas, la Diputació de València, encargada de la obra, acaba de adjudicarla. Una adjudicación que avanza el inicio de la actuación, que, una vez iniciada, fija la ejecución de los trabajos en cuatro meses.